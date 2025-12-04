Sevgili Balık, bugün senin için dolu dolu bir gün olacak, bunu en baştan söyleyelim! İkizler Dolunayı'nın etkisi altında, hem ev hem de iş hayatında dengeyi sağlamak bugün senin için bir hayli önemli hale gelecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, evde çözülmesi gereken bir konu, ailenden beklenmedik bir haber veya iş düzenini altüst edebilecek bir gelişme kapını çalabilir. Tam da böyle bir durumda, sezgilerinin sana rehberlik etmesine izin vermelisin. Yani, her durumda doğru hamleyi ve tam da gerektiği zamanda yapmalısın!

Günün ikinci yarısında ise iş hayatındaki yoğunluk biraz daha azalacak. Belki de bir konuşma, belki de bir anlaşma, belki de bir karar, işlerini daha net bir şekilde gözlemlemeni sağlayacak. Haftayı huzurlu ve sakin bir şekilde tamamlamak için profesyonel hayat ile özel hayat arasındaki ince çizgiye dikkat etmek gerekecek. Unutma ki hayat bir denge oyunu ve sen bu oyunun ustalarısın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…