Balık Burcu right-white
10 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
09.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Aralık Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Aralık Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün enerjisi genel sağlık durumunu ve özellikle bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, soğuk algınlığına karşı hassasiyetini artırabilir veya genel anlamda enerjinin düşmesine neden olabilir.

Biliyoruz ki, sağlık her şeyden önemli ve senin de enerjini yüksek tutman gerekiyor. Bu yüzden bugün kendini fazla yoracak sosyal aktivitelerden biraz uzak durmanı öneriyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal enerjini korumak adına kendine biraz zaman ayırman ve dinlenmen oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

