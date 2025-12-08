onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Aralık Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
9 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

08.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Aralık Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal iniş çıkışların fizyolojik belirtilere dönüşebilir. Özellikle ayaklarında ve alt bacaklarında belirgin bir ağırlık hissi yaşayabilirsin. Bu durumda enerjini toparlamak ve kendini daha hafif hissetmek için ritmini biraz yavaşlatman gerekiyor. Yoğun bir gün geçireceksen, programını biraz hafifletmeyi düşün. Çünkü bugün fazla uyaran, seni daha da yorabilir ve enerjini düşürebilir.

Biraz daha sakin bir tempo senin için daha iyi olacaktır. Hafif bir yürüyüş, belki parkta ya da deniz kenarında, sana iyi gelebilir. Doğa ile iç içe olmak, enerjini yeniden toparlamanı sağlayabilir. Eğer suya yakın bir yerdeysen, suyla temas etmek de bugün senin için oldukça iyileştirici bir etki yaratabilir. Belki bir deniz kenarı yürüyüşü, belki de bir yüzme seansı ruhuna şifa olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

