Sevgili Balık, bugün senin için biraz hassas bir gün olacak gibi görünüyor. Bağışıklık sistemin hafif iniş çıkışlar gösterebilir, bu nedenle kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir. Kendini korumak için sıcak tutmayı unutma, belki bir fincan sıcak çay veya sevdiğin bir battaniye işini görebilir.

Dışarıda hava ne olursa olsun, biraz hareket etmek de sana iyi gelebilir. Belki bir yürüyüşe çıkmak, belki de evde hafif bir egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yollarındandır.

Ayrıca, bol sıvı tüketmeyi de ihmal etme. Su, çay, bitki çayları veya meyve suları vücudunun dengesini korumak için oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…