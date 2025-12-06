onedio
Balık Burcu right-white
7 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Aralık Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz hassas bir gün olacak gibi görünüyor. Bağışıklık sistemin hafif iniş çıkışlar gösterebilir, bu nedenle kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir. Kendini korumak için sıcak tutmayı unutma, belki bir fincan sıcak çay veya sevdiğin bir battaniye işini görebilir.

Dışarıda hava ne olursa olsun, biraz hareket etmek de sana iyi gelebilir. Belki bir yürüyüşe çıkmak, belki de evde hafif bir egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yollarındandır.

Ayrıca, bol sıvı tüketmeyi de ihmal etme. Su, çay, bitki çayları veya meyve suları vücudunun dengesini korumak için oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
