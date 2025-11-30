onedio
1 Aralık Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

30.11.2025 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Aralık Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs ile Neptün'ün göz alıcı bir üçgen oluşturduğu bir güne başlıyoruz. Bu enerjinin en çok sana yansıması hiç de şaşırtıcı değil. Senin gibi su elementi taşıyan bir burcun, bu enerjiyle adeta yeniden doğduğunu hissetmen gayet doğal. Bedenin suyun dinginliği ve huzuruyla hızla yenileniyor, adeta bir loto çiçeği gibi suyun üstünde zarifçe dans ediyor.

Biraz rahatlama zamanı ne dersin? Belki hafif bir masaj, belki de birkaç esneme hareketi... Kaslarının üzerindeki gerginliği alıp sana şifa verebilir. Duygusal yüklerden uzak durmak ise bağışıklık sistemin için bir numaralı kural. Negatif enerjilerden arınmak, iç huzurunu korumak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmek için bu çok önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

