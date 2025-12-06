Sevgili Balık, bugün alışılmışın dışında, farklı bir enerji ile karşı karşıya kalacaksın. Gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, düzeni temsil eden Satürn ile üçgen açı yaparak seni içsel bir düzene ve iş hayatında toparlanma enerjisi ile buluşmaya davet ediyor. Bu enerji, kariyerinde daha fazla sorumluluk alman gereken konulara zihinsel olarak hazırlanmanı sağlayacak. Belki de uzun süredir üzerine düşündüğün ancak bir türlü başlamadığın bir projeyi hayata geçirme veya mevcut işlerini daha sistemli ve düzenli bir şekilde ilerletme zamanı geldi.

Peki, kendi hedeflerine odaklanmış, enerjini toplamış ve ilerlemeye hazırken, birinin sana ihtiyacı olursa ne yaparsın? İşte burada dikkatli olman gerekiyor. Çünkü Merkür'ün etkisiyle, bir anda yolundan sapabilir ve kendin için ayırdığın zamanı, başarı enerjisini bir başkasına harcamaya da meyilli olabilirsin. Ancak bu durum, seni hedeflerinden alıkoyabilir ve enerjini tüketebilir. Kendine odaklan, enerjini koru ve hedeflerine doğru ilerle! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…