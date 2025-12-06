Sevgili Balık, bugünü biraz farklı bir enerji ile geçireceksin. Merkür üçgen Satürn açısı, seni içsel bir düzen ve iş hayatındaki toparlanma enerjisi ile buluşturuyor. Bu enerji, kariyerinde daha fazla sorumluluk alman gereken konulara zihinsel olarak hazırlanmanı sağlayacak. Belki de uzun süredir ertelediğin bir projeye başlama veya mevcut işlerini daha sistemli bir şekilde ilerletme zamanı geldi.

Peki, kendi hedeflerine odaklanmış ve ilerlemeye hazırken, birinin sana ihtiyacı olursa ne yaparsın? Aman dikkat, Merkür etkisi ile bir anda yolundan sapabilirsin. Kendin için ayırdığın zamanı ve başarı enerjisini bir başkasına harcamaya da meyilli olabilirsin. Ancak bu kaybetmene neden olabilir. Zira, bu denli güçlü enerjilerle destekleniyorken, başarın için bir şeyler yapmalı ve hedeflerine ulaşmak için efor sarf etmelisin!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugünün ciddiyetinin altında bir kıvılcım parlıyor. Merkür üçgen Satürn, sana hem sakin hem de büyüleyici bir çekim deneyimi getiriyor. Belki de uzun zamandır gözünü alamadığın o kişiyi bugün beklenmedik şekilde etkileyebilirsin. Bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Kim bilir, belki de bugün aşk kapını çalar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…