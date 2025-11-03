onedio
Yılın Kelimesi Oldu: TikTok'ta Herkesin Dilinden Düşmeyen '67' Ne Anlama Geliyor?

Yılın Kelimesi Oldu: TikTok'ta Herkesin Dilinden Düşmeyen '67' Ne Anlama Geliyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
03.11.2025 - 13:36
03.11.2025 - 13:36

Online sözlük Dictionary.com, 2025 yılı için Yılın Kelimesi olarak, '67' (six-seven) ifadesini seçti. TikTok'tan doğan ve somut bir anlam taşımayan bu deyim, kısa sürede gençler arasında küresel bir sosyal simgeye dönüştü. Platform, bu seçimin 'yeni kuşağın dili dönüştürme biçimini' yansıttığını vurgularken, bazı dilbilimciler bu kararı dil kavramının sınırlarını zorlayan tartışmalı bir adım olarak görüyor.

Son yıllarda, özellikle Z ve Alfa kuşağının dijital platformlarda ürettiği içerikler, günlük konuşma dilini hızla şekillendiriyor.

'67' ifadesi, bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri olup, geleneksel dilbilim yaklaşımlarını sorgulatıyor. Platform verilerine göre, '67' terimi sadece 2024 yılının Ekim ayında, yılın tamamına kıyasla altı kat daha fazla dijital medyada yer aldı. İlginç olan ise terimin asla 'altmış yedi' olarak telaffuz edilmemesi. Bu terime atıfta bulunanlar genellikle terimi el işaretiyle ifade etmeyi tercih ediyor.

Terimin kesin kökeni hala tartışmalı.

Bazıları, Skrilla'nın 2024 tarihli “Doot Doot (6 7)” şarkısına dayandığını düşünürken, diğer kaynaklar ise NBA oyuncusu LaMelo Ball’un 6 feet 7 inçlik boyuna atıfta bulunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bir basketbol maçında bu terimi kullandıktan sonra 'The 67 Kid' olarak ünlenen çocuğun viral videosu da terimin yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığı düşünülüyor.

Dictionary Media Group'un sözlük bilimi direktörü Dr. Steve Johnson, "67'nin önemini, kısmen bir şaka, kısmen sosyal bir sinyal ve kısmen bir performans" olarak tanımlıyor.

Johnson, 'İnsanlar bunu söylediğinde sadece bir meme'i tekrarlamıyorlar; bir duyguyu haykırıyorlar. Herkes gerçek anlamı üzerinde uzlaşmadan önce bile insanları birbirine bağlayan ilk Yılın Kelimelerinden biri' diyerek terimin sosyolojik işlevine dikkat çekiyor.

Bu anlamsızlık, paradoksal bir şekilde anlamlılık yaratıyor; çünkü terimi kullananlar arasında bir aidiyet ve enerji patlaması sağlıyor. Öğretmenler ve ebeveynler arasında yarattığı endişe bile, terimin gücünü gösteriyor. Bu seçim, dilbilimciler arasında 'kelimelerin anlamı kalmadı mı?' sorusunu bir kez daha gündeme getirirken, internet kültürünün dilin yapısını nasıl temelden değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

