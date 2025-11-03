Yılın Kelimesi Oldu: TikTok'ta Herkesin Dilinden Düşmeyen '67' Ne Anlama Geliyor?
Kaynak: https://www.dictionary.com/e/word-of-...
Online sözlük Dictionary.com, 2025 yılı için Yılın Kelimesi olarak, '67' (six-seven) ifadesini seçti. TikTok'tan doğan ve somut bir anlam taşımayan bu deyim, kısa sürede gençler arasında küresel bir sosyal simgeye dönüştü. Platform, bu seçimin 'yeni kuşağın dili dönüştürme biçimini' yansıttığını vurgularken, bazı dilbilimciler bu kararı dil kavramının sınırlarını zorlayan tartışmalı bir adım olarak görüyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda, özellikle Z ve Alfa kuşağının dijital platformlarda ürettiği içerikler, günlük konuşma dilini hızla şekillendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terimin kesin kökeni hala tartışmalı.
Dictionary Media Group'un sözlük bilimi direktörü Dr. Steve Johnson, "67'nin önemini, kısmen bir şaka, kısmen sosyal bir sinyal ve kısmen bir performans" olarak tanımlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın