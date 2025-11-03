Yılın Kelimesi Oldu: TikTok'ta Herkesin Dilinden Düşmeyen '67' Ne Anlama Geliyor?

Johnson, 'İnsanlar bunu söylediğinde sadece bir meme'i tekrarlamıyorlar; bir duyguyu haykırıyorlar. Herkes gerçek anlamı üzerinde uzlaşmadan önce bile insanları birbirine bağlayan ilk Yılın Kelimelerinden biri' diyerek terimin sosyolojik işlevine dikkat çekiyor.

Bu anlamsızlık, paradoksal bir şekilde anlamlılık yaratıyor; çünkü terimi kullananlar arasında bir aidiyet ve enerji patlaması sağlıyor. Öğretmenler ve ebeveynler arasında yarattığı endişe bile, terimin gücünü gösteriyor. Bu seçim, dilbilimciler arasında 'kelimelerin anlamı kalmadı mı?' sorusunu bir kez daha gündeme getirirken, internet kültürünün dilin yapısını nasıl temelden değiştirdiğini gözler önüne seriyor.