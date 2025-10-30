onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD ve Rusya'dan Gerilimi Tırmandıran Hamleler: 'Nükleer Silah Testlerine Tekrar Başlıyoruz'

ABD ve Rusya'dan Gerilimi Tırmandıran Hamleler: 'Nükleer Silah Testlerine Tekrar Başlıyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri Çin Rusya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 15:27

Bu hafta ABD ve Rusya arasında art arda gelen nükleer silah açıklamaları, küresel güvenlik ortamındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze ve nükleer sualtı aracı testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurması, bu tartışmaların fitilini ateşledi. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, orduya derhal nükleer silah denemelerine geri dönme talimatı verdiğini açıklaması, uluslararası arenada şok etkisi yarattı.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yaptı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yaptı.

Trump, 'Diğer ülkelerin programlarını test etmesi nedeniyle Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları eşit temelde test etme talimatı verdim. Süreç derhal başlayacak' ifadelerini kullandı. ABD'nin 1992'den beri nükleer silah testi yapmadığı göz önüne alındığında, Trump'ın tam olarak ne tür denemeleri kastettiği belirsizliğini koruyor.

Silah Kontrol Derneği verilerine göre, Rusya'nın 5.580, ABD'nin ise 5.225 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Silah Kontrol Derneği verilerine göre, Rusya'nın 5.580, ABD'nin ise 5.225 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Trump, ABD'nin şu anda en fazla silaha sahip olduğunu ancak Çin ve Rusya'nın hızla kendilerine yaklaştığını iddia etti. Daha sonra Air Force One'da yaptığı ek açıklamada ise 'Diğerleri test yaparken bence bizim de yapmamız uygun olur' diyerek nükleer denemelere başlama niyetini pekiştirdi. Test alanlarının ise ilerleyen dönemde belirleneceğini belirtti.

Kremlin ise ABD'nin bu açıklamalarına temkinli yaklaştı.

Kremlin ise ABD'nin bu açıklamalarına temkinli yaklaştı.

Rusya'nın 29 Ekim'de nükleer enerjili süper torpido denemesi ve 21-22 Ekim'deki füze tatbikatları nükleer testler olarak görülse de, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, şu ana kadar herhangi bir ülkenin nükleer deneme yaptığından haberdar olmadıklarını savundu. Yeni bir silahlanma yarışı başlayıp başlamayacağı sorusuna ise Peskov, Başkan Putin'in daha önceki sözlerini hatırlatarak yanıt verdi: 'Herhangi bir ülke moratoryumu ihlal ederse, biz de ona göre davranırız.' Bu açıklama, Rusya'nın ABD'nin atacağı adımlara karşılık verme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.

Kuzey Kore haricindeki nükleer güçlerin son 25 yılda nükleer silah denemesi yapmadığı bir dönemde, bu karşılıklı hamleler gerilimi yüksek bir noktaya taşıyor. Çin gibi ülkelerin nükleer envanterlerini hızla artırması da, küresel dengelerin hassasiyetini gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın