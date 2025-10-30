ABD ve Rusya'dan Gerilimi Tırmandıran Hamleler: 'Nükleer Silah Testlerine Tekrar Başlıyoruz'

Rusya'nın 29 Ekim'de nükleer enerjili süper torpido denemesi ve 21-22 Ekim'deki füze tatbikatları nükleer testler olarak görülse de, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, şu ana kadar herhangi bir ülkenin nükleer deneme yaptığından haberdar olmadıklarını savundu. Yeni bir silahlanma yarışı başlayıp başlamayacağı sorusuna ise Peskov, Başkan Putin'in daha önceki sözlerini hatırlatarak yanıt verdi: 'Herhangi bir ülke moratoryumu ihlal ederse, biz de ona göre davranırız.' Bu açıklama, Rusya'nın ABD'nin atacağı adımlara karşılık verme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.

Kuzey Kore haricindeki nükleer güçlerin son 25 yılda nükleer silah denemesi yapmadığı bir dönemde, bu karşılıklı hamleler gerilimi yüksek bir noktaya taşıyor. Çin gibi ülkelerin nükleer envanterlerini hızla artırması da, küresel dengelerin hassasiyetini gözler önüne seriyor.