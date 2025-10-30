ABD ve Rusya'dan Gerilimi Tırmandıran Hamleler: 'Nükleer Silah Testlerine Tekrar Başlıyoruz'
Bu hafta ABD ve Rusya arasında art arda gelen nükleer silah açıklamaları, küresel güvenlik ortamındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze ve nükleer sualtı aracı testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurması, bu tartışmaların fitilini ateşledi. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, orduya derhal nükleer silah denemelerine geri dönme talimatı verdiğini açıklaması, uluslararası arenada şok etkisi yarattı.
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yaptı.
Silah Kontrol Derneği verilerine göre, Rusya'nın 5.580, ABD'nin ise 5.225 nükleer savaş başlığı bulunuyor.
Kremlin ise ABD'nin bu açıklamalarına temkinli yaklaştı.
