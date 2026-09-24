İstanbul'da Trafiğin Bedeli: Bir Yılda 12 Gün Boşa Gidiyor, Faturası 10 Milyar Dolar

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin hazırladığı raporun editörlüğünü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üstlendi, çalışmayı 6 kişilik bir uzman ekibi yürüttü. Türkiye genelinde 15 yaş üstü yaklaşık 3 bin kişiyle anket yapıldı. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da ise trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve motokuryelerle odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.<

Katılımcıların yüzde 61,8'i araç kullandığını, yüzde 43,8'i ise araç sahibi olduğunu belirtti. Ulaşımdaki en büyük sorun sorulduğunda yüzde 55,5 sürücü dikkatsizliği, kasıtlı kural ihlalleri ve trafik bilinci eksikliğini işaret etti. Yüzde 46,3 yol kapasitesinin yetersizliği ile otopark sorununu, yüzde 30,4 ise yaya geçitleri ve alt-üst geçitlerin azlığını dile getirdi.

Cinsiyete göre de fark dikkat çekiyor: kadınlar daha çok sürücü dikkatsizliğinden şikayet ederken, erkeklerin yüzde 32'si yol kapasitesine vurgu yaptı.