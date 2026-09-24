İstanbul'da Trafiğin Bedeli: Bir Yılda 12 Gün Boşa Gidiyor, Faturası 10 Milyar Dolar
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İstanbul'da yaşayan bir kişi, yılda ortalama 288 saatini, yani tam 12 gününü trafikte kaybediyor. Esenler Belediyesi'nin hazırladığı 'Türkiye Trafik Durum Raporu', kentteki sıkışıklığın yıllık faturasını yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesapladı. Raporda sorunun baş sorumlusu ise yol değil, sürücü olarak gösterildi.
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Rapor, 3 bine yakın kişiyle yapılan anket ve dört şehirdeki saha görüşmelerine dayanıyor.
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12 günlük kaybın bedeli sadece zaman değil: İstanbul trafiği yılda 10 milyar dolar yakıyor.
Üstelik yollara her yıl 2 milyon yeni araç ekleniyor.
Motokuryeler ise trafiğin hem mağduru hem de risk kaynağı olarak öne çıktı.
Türkiye genelinde trafiğin faturası 40 ila 70 milyar dolar arasında hesaplanıyor.
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Raporun açıklandığı hafta İstanbul trafiği bir kez daha kilitlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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