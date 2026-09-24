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İstanbul'da Trafiğin Bedeli: Bir Yılda 12 Gün Boşa Gidiyor, Faturası 10 Milyar Dolar

İstanbul'da Trafiğin Bedeli: Bir Yılda 12 Gün Boşa Gidiyor, Faturası 10 Milyar Dolar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 12:51
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İstanbul'da yaşayan bir kişi, yılda ortalama 288 saatini, yani tam 12 gününü trafikte kaybediyor. Esenler Belediyesi'nin hazırladığı 'Türkiye Trafik Durum Raporu', kentteki sıkışıklığın yıllık faturasını yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesapladı. Raporda sorunun baş sorumlusu ise yol değil, sürücü olarak gösterildi.

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Rapor, 3 bine yakın kişiyle yapılan anket ve dört şehirdeki saha görüşmelerine dayanıyor.

Rapor, 3 bine yakın kişiyle yapılan anket ve dört şehirdeki saha görüşmelerine dayanıyor.

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nin hazırladığı raporun editörlüğünü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üstlendi, çalışmayı 6 kişilik bir uzman ekibi yürüttü. Türkiye genelinde 15 yaş üstü yaklaşık 3 bin kişiyle anket yapıldı. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da ise trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve motokuryelerle odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.<

Katılımcıların yüzde 61,8'i araç kullandığını, yüzde 43,8'i ise araç sahibi olduğunu belirtti. Ulaşımdaki en büyük sorun sorulduğunda yüzde 55,5 sürücü dikkatsizliği, kasıtlı kural ihlalleri ve trafik bilinci eksikliğini işaret etti. Yüzde 46,3 yol kapasitesinin yetersizliği ile otopark sorununu, yüzde 30,4 ise yaya geçitleri ve alt-üst geçitlerin azlığını dile getirdi.

Cinsiyete göre de fark dikkat çekiyor: kadınlar daha çok sürücü dikkatsizliğinden şikayet ederken, erkeklerin yüzde 32'si yol kapasitesine vurgu yaptı.

12 günlük kaybın bedeli sadece zaman değil: İstanbul trafiği yılda 10 milyar dolar yakıyor.

12 günlük kaybın bedeli sadece zaman değil: İstanbul trafiği yılda 10 milyar dolar yakıyor.

Rapora göre İstanbul'da kişi başı yıllık zaman kaybı 288 saate ulaşıyor. Bu, bir yılın yaklaşık 12 tam gününün yolda geçmesi demek. Sıkışıklığın kente ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesaplanırken, sadece trafik yüzünden yakılan ekstra yakıtın tutarı 760 milyon dolar.

Uluslararası veri şirketi INRIX'in 2025 verileri ise farklı bir ölçüm sunuyor: bir sürücü, yalnızca tıkanıklık nedeniyle yılda 105 saat kaybediyor. Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Abdullah Demir, 10 milyar dolarlık faturanın içinde yalnızca yolda geçen süre ve yakıtın değil; sağlık sorunları, stres, verimlilik kaybı, çevresel tahribat ve lojistik gecikmelerin de bulunduğunu vurguladı.

Üstelik yollara her yıl 2 milyon yeni araç ekleniyor.

Üstelik yollara her yıl 2 milyon yeni araç ekleniyor.

Türkiye'deki araç sayısı 2015'te 20 milyon civarındaydı. Ekim 2025 sonunda bu rakam 33 milyon 193 bin 636'ya çıktı. Bunların yaklaşık 4 milyonu İstanbul'da.

Ulaşım uzmanı Dr. Fatih Gündoğan, bin kişiye düşen araç sayısının Türkiye'de 200, Avrupa'da 400, ABD'de ise 700 civarında olduğunu hatırlattı; yani artışın henüz durma noktasında olmadığı düşünülüyor. Gündoğan'ın en dikkat çekici tespiti ise otopark üzerineydi: 'İstanbul'da son 10 yılda Esenler'in yüz ölçümü kadar otopark ihtiyacı ortaya çıktı.' Uzman, planlama, uygulama ve denetim arasındaki kopukluğa dikkat çekerek toplu taşımanın geliştirilmesinin 'şart' olduğunu ifade etti.

Motokuryeler ise trafiğin hem mağduru hem de risk kaynağı olarak öne çıktı.

Motokuryeler ise trafiğin hem mağduru hem de risk kaynağı olarak öne çıktı.

Odak grup görüşmelerinde konuşan motokuryeler; yüksek teslimat baskısından, güvencesiz çalışma koşullarından ve uygun park ile şerit düzenlemelerinin olmamasından yakındı. Bu koşulların zaman zaman kendilerini risk almaya zorladığını anlatan kuryelerden birinin sözleri raporda şöyle yer aldı: 'Biz canımızdan fedakarlık ediyoruz.'

Doç. Dr. Abdullah Demir de 'Motokuryelerin çok yoğun bir para kazanma baskısı yaşadığını düşünüyoruz' dedi. Madalyonun öbür yüzünde ise diğer sürücüler var: görüşmelere katılan sürücüler, kuryelerin ani manevralarını ve şerit ihlallerini trafik güvenliği açısından ciddi bir risk olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye genelinde trafiğin faturası 40 ila 70 milyar dolar arasında hesaplanıyor.

Türkiye genelinde trafiğin faturası 40 ila 70 milyar dolar arasında hesaplanıyor.

Raporda aktarılan hesaplamaya göre trafik sıkışıklığı ve kazalar, bir ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,8 ile yüzde 3,8'i arasında bir kayba yol açıyor. Türkiye için bu, 40 ila 70 milyar dolar demek. Doç. Dr. Abdullah Demir'in tahmini ise 50-60 milyar dolar bandında.

Kaza tablosu da ağır. 2024'te 1 milyon 444 bin 26 trafik kazası yaşandı, bunların 266 bin 854'ü ölümlü ya da yaralanmalıydı. Aynı yıl 6 bin 400 kişi hayatını kaybetti, bu da günde ortalama 17,5 kişiye karşılık geliyor. 2025'te kaza sayısı artmasına rağmen ölü sayısı 6 bin 35'e geriledi; günlük ortalama 16,5'e indi. Ancak raporda Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre 1,6 kat daha fazla kaza yaşandığı da not edildi.

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Raporun açıklandığı hafta İstanbul trafiği bir kez daha kilitlendi.

Raporun açıklandığı hafta İstanbul trafiği bir kez daha kilitlendi.

Okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yeniden tırmandı. İBB Cep Trafik verilerine göre 21 Eylül Pazartesi sabahı kent genelinde yüzde 56 olan yoğunluk, 22 Eylül'de yüzde 70'e çıktı. O sabah Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 60 ölçüldü. D-100, TEM ve bağlantı yollarında araçlar adım adım ilerlerken, İETT hatlarında gecikmeler yaşandı, bazı seferler iptal edildi.

Rapordaki öneriler ise netleşmiş durumda: toplu taşımanın güçlendirilmesi, sıkı denetim, akıllı trafik sistemleri ve daha düzgün levhalandırılmış bir altyapı. Dr. Fatih Gündoğan'a göre çözüm sürücü kursundan önce evde başlıyor: 'Bir çocuğun babasından gördüğü şeyin, öğretmeninden dinlediğinden daha etkili olduğunu düşünüyorum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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