Psikolog Açıkladı: Öz Güveni Yüksek İnsanların Asla Açıklama Yapmadığı 7 Şey

Öz güven kelimesi gündelik hayatta sık kullanılsa da anlamı çoğu zaman karıştırılıyor. Comprehend the Mind kliniğinin direktörü nöropsikolog Dr. Sanam Hafeez, öz güveni kişinin kendini nasıl gördüğü ve ne kadar değerli bulduğu olarak tanımlıyor. Bu duygu, başkalarından saygı, sevgi ve ilgi görmeyi hak edip etmediğimize dair inancımızı da doğrudan etkiliyor. Hafeez'e göre sağlıklı öz güven kendini herkesten üstün görmek anlamına gelmiyor; kusurlu yanlarıyla birlikte kendinden memnun olmak demek.

Öz güveni sağlam kişilerin belirgin özelliklerinden biri, kendi iç onaylarına dayanmaları. Kendilerini iyi hissetmek için çevrelerinin onayına daha az ihtiyaç duyuyorlar ve karşılarındakiler aynı fikirde olmasa bile düşüncelerini rahatça dile getirebiliyorlar. Hafeez, pek çok insanın farkında olmadan aşırı açıklama yaptığını, bunun da genellikle karşı tarafın bizi anladığından ya da kararımıza kırılmadığından emin olma isteğinden kaynaklandığını söylüyor.

Psikolojide bu döngü, İngilizcede 'haklı çıkarmak, tartışmak, savunmak ve açıklamak' anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan JADE kavramıyla anlatılıyor. Biri 'Neden?' diye sorduğunda, seçiminizi sorguladığında ya da hayal kırıklığına uğramış göründüğünde kendinizi birden onu ikna etmekle sorumlu hissediyorsunuz. Ayrıntı eklemek, kendinizi savunmak ve istediğiniz tepkiyi alana kadar cümlelerinizi değiştirmek bu kalıbın tipik işaretleri.

Hafeez'in dikkat çektiği sorun şu: Her yeni açıklama, yeni bir soruya ya da tartışmaya kapı aralıyor ve kişi daha da fazla açıklama yapmak zorunda kalıyor. Beyin ortamdaki gerginliği algıladığında farkında olmadan kaygılanabiliyor ya da savunmaya geçebiliyoruz. Hafeez'e göre bu anlarda aslında daha fazla bilgi vermeye çalışmıyoruz; karşımızdakinin bize kızmadığına ya da bizi yargılamadığına dair güvence arıyoruz.