Psikolog Açıkladı: Öz Güveni Yüksek İnsanların Asla Açıklama Yapmadığı 7 Şey
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Bir davete gelemeyeceğinizi söylerken art arda üç bahane sıralıyor, bir mesaja geç dönünce uzun bir özür yazıyorsanız yalnız değilsiniz. Nöropsikolog Dr. Sanam Hafeez'e göre bu aşırı açıklama alışkanlığı çoğu zaman karşımızdakinin onayını bekleme ihtiyacından doğuyor. Öz güveni sağlam insanlar ise bazı konularda gerekçe sunma gereği hiç duymuyor. Hafeez, bu kişilerin açıklamaya ihtiyaç duymadığı 7 durumu tek tek sıraladı.
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Sürekli açıklama yapmanın arkasında onay arayışı yatıyor
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Hayır demek için bahane üretmiyor, mesajlara hemen dönmek zorunda hissetmiyorlar
Duygularını, başarılarını ve biten ilişkilerini savunmaya ihtiyaç duymuyorlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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