Psikologlar Açıkladı: Başarılı İnsanlarla Kendini Kıyaslayan Kişilerin Ortak Noktası
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Çevrenizdeki başarılı bir arkadaşınızın, iş arkadaşınızın ya da benzer yaştaki bir akrabanızın terfi alamadığını veya bir ödülü kaçırdığını duyduğunuzda içinizi garip bir rahatlama kapladığı oldu mu? Kendinize bile itiraf etmekte zorlandığınız ve sıklıkla 'kıskançlık' veya 'suçluluk' olarak etiketlediğiniz bu hissin arkasında aslında çok daha farklı bir psikolojik mekanizma yatıyor.
Psikolog Leticia Martín Enjuto, birinin başarısızlığından rahatlama duymanın doğrudan o kişinin kötü durumda olmasını istemekle ilgili olmadığını, temelde sosyal karşılaştırma sürecinden kaynaklandığını vurguluyor.
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İnsan zihni, kendi performansını ve değerini değerlendirmek için doğal olarak yakın çevresini referans alıyor.
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Psikoloji, aşağılık duygusundan kurtulma arzusu ile kıskançlığı net bir şekilde birbirinden ayırıyor:
Kişinin öz saygısını nasıl inşa ettiği de bu süreçte belirleyici rol oynuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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