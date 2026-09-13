Psikologlar Açıkladı: Başarılı İnsanlarla Kendini Kıyaslayan Kişilerin Ortak Noktası

Sizinle benzer koşullara, yaşa veya mesleğe sahip birinin sizden daha önde olduğunu hissetmek; 'O yapabildiyse ben neden yapamadım?' sorusunu doğurarak rahatsız edici bir ayna işlevi görüyor.

Başarı yakalayan taraf adeta bir kıyaslama baskısı yaratıyor. Ancak o kişi başarısız olduğunda veya geride kaldığında, bu ağır kıyaslama noktası geçici olarak ortadan kalkıyor. Hissedilen rahatlama, karşı tarafın kötülüğünü istemekten değil; kişinin üzerindeki 'aşağıda kalma' baskısının silinmesinden kaynaklanıyor.