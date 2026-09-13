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Şehir Yollarında Yeni Dönem: Zeytin Çekirdekleri Artık Yollarda Kullanılacak

Şehir Yollarında Yeni Dönem: Zeytin Çekirdekleri Artık Yollarda Kullanılacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 14:26
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İspanya'nın Barselona şehri, kentsel altyapıda karbon ayak izini silmek için ezber bozan bir projeye imza attı. Zeytin çekirdekleri ve çam atıklarından elde edilen biyokömürle üretilen yeni nesil asfalt, yol emisyonlarını %75 oranında azaltacak.

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Barselona Şehir Konseyi ve BIT Habitat vakfı önderliğinde hayata geçirilen "21. Yüzyıl Sokak Kesimi" projesi, geleneksel yol yapım yöntemlerini kökten değiştiriyor.

Barselona Şehir Konseyi ve BIT Habitat vakfı önderliğinde hayata geçirilen "21. Yüzyıl Sokak Kesimi" projesi, geleneksel yol yapım yöntemlerini kökten değiştiriyor.

Kent sokaklarının karbondan arındırılması amacıyla başlatılan çalışmada, geleneksel asfalt yapımında kullanılan mineral dolgu maddelerinin yerini zeytinliklerden ve çam ağaçlarından elde edilen biyokömür aldı.

Katalonya Politeknik Üniversitesi (UPC) ile AMSA ve ELSAN şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen girişim, Barselona'yı döngüsel ekonomi alanında küresel bir lider yapmayı hedefliyor.

Proje kapsamında tarımsal ve orman atıkları termokimyasal işlemlerden geçirilerek yüksek karbonlu katı bir maddeye dönüştürülüyor.

Proje kapsamında tarımsal ve orman atıkları termokimyasal işlemlerden geçirilerek yüksek karbonlu katı bir maddeye dönüştürülüyor.

UPC tarafından gerçekleştirilen laboratuvar testleri, biyokömür katkılı asfaltın standart asfaltla tamamen aynı dayanıklılık ve performans özelliklerini taşıdığını kanıtladı.

Bu sayede kentsel dönüşüm ve yol yapım çalışmalarının neden olduğu yüksek çevresel ayak izi ortadan kaldırılırken, şehrin trafiğe açık yolları adeta birer 'karbon tutma alanına' dönüştürülüyor.

Geliştirilen bu yeni yöntem, asfalt katmanlarından kaynaklanan emisyonları %75 oranında azaltma potansiyeli taşıyor.

Geliştirilen bu yeni yöntem, asfalt katmanlarından kaynaklanan emisyonları %75 oranında azaltma potansiyeli taşıyor.

Barselona’nın 2030 yılı iklim nötrlüğü hedefleri doğrultusunda atılan bu tarihi adım, aynı zamanda altyapılarını karbondan arındırmak isteyen diğer dünya metropolleri için de uygulanabilir bir model sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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