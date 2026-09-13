Şehir Yollarında Yeni Dönem: Zeytin Çekirdekleri Artık Yollarda Kullanılacak
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Barselona Şehir Konseyi ve BIT Habitat vakfı önderliğinde hayata geçirilen "21. Yüzyıl Sokak Kesimi" projesi, geleneksel yol yapım yöntemlerini kökten değiştiriyor.
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Proje kapsamında tarımsal ve orman atıkları termokimyasal işlemlerden geçirilerek yüksek karbonlu katı bir maddeye dönüştürülüyor.
Geliştirilen bu yeni yöntem, asfalt katmanlarından kaynaklanan emisyonları %75 oranında azaltma potansiyeli taşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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