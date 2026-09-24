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Ah O Gemide Sen de Olsaydın! Hangi Gemi Turu Tam Senin İçin?

Ah O Gemide Sen de Olsaydın! Hangi Gemi Turu Tam Senin İçin?

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.09.2026 - 12:44
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Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimisi güvertede elinde buz gibi içeceğiyle güneşin batışını izlerken yenilenir, kimisi de yeşilliklerin içinde doğanın ihtişamına şahit olurken... Peki senin içindeki gezgin aslında hangi sulara yelken açmalı? Hangi gemi rotası seni çağırıyor?

Şimdi senin için en uygun gemi turunu buluyoruz. Pasaportunu hazırda tut, demir alıyoruz!

1. Gemilerden önce "ev"i konuşalım... Ev senin için ne ifade ediyor?

2. Sabahları bu evde uyandığında ilk ne yapmak istersin?

3. Gündelik hayatta karşılaştığın bir strese karşı tepkin ne olur?

4. Valizini hazırlamaya başlayalım! "Ne olur ne olmaz" diye valizine ilk koyacağın şey nedir?

5. Gemide vakit geçirirken senin için en vazgeçilmez alan neresi olabilir?

6. Kamarandan dışarı baktığında en çok ne görmek istersin?

6. Kamarandan dışarı baktığında en çok ne görmek istersin?

7. Yeni bir şehre vardığında ilk ziyaret edeceğin yer neresi olur?

8. Hava durumu senin modunu nasıl etkiler? Mesela şu an hangi hava durumu olsun?

9. Son soru... Bir kitap yazacak olsan bu şıklar arasından hangisi olurdu?

Senin gitmen gereken tur: Noel Pazarları Nehir Turu!

Senin gitmen gereken tur: Noel Pazarları Nehir Turu!

Senin ruhun tam anlamıyla nostaljiye, sıcaklığa ve romantizme ait. Soğuk havalarda kalın kazaklarına sarılıp, elinde sıcak kahven veya çikolatanla ışıl ışıl sokaklarda gezmek senin için tatilin sözlük anlamı. Tarçın ve zencefil kokuları arasında, nehir üzerinde süzülen bir gemiden Avrupa'nın masalsı kasabalarını izlemek sana rüya gibi gelecek. Yeni yıl ruhunu iliklerine kadar hissetmek için bavulunu hazırlamaya başla, çünkü sana uygun turları Jolly sıraladı bile!

Senin gitmen gereken tur: Uzak Doğu Gemi Turu!

Senin gitmen gereken tur: Uzak Doğu Gemi Turu!

Sen bir macera tutkunu ve keşif insanısın! Sıradan, durağan tatiller asla sana göre değil. Sen kültür şoku yaşamayı, neon ışıkların tapınaklarla karıştığı o kaotik ama büyüleyici Asya sokaklarını seviyorsun. Yepyeni lezzetler denemek, farklı felsefeleri keşfetmek ve vizesiz bir şekilde egzotik diyarlara yelken açmak senin ruhunu besleyecek. Senin için Jolly'nin gemi turları ile Uzak Doğu'nun gizemini çözme vakti geldi!

Senin gitmen gereken tur: Norveç Fiyortları Gemi Turu!

Senin gitmen gereken tur: Norveç Fiyortları Gemi Turu!

Kelimenin tam anlamıyla 'doğa' ile bütünleşmek senin doğanda var! Kalabalıklardan, gürültüden ve aşırı sıcaktan hiç hoşlanmıyorsun. Senin için huzur demek devasa dağların, buzulların ve ihtişamlı şelalelerin arasında sessizce süzülmek demek. Geminin güvertesinden Kuzey Avrupa'nın o serin, temiz havasını soluyarak yeşilin ve mavinin en muazzam tonlarına şahit olmak senin için hayatının deneyimi olacak. Kameranın pillerini şarj et, Jolly'nin gemi turları seni çağırıyor!

Senin gitmen gereken tur: Ege Ve Adriyatik Gemi Turu!

Senin gitmen gereken tur: Ege Ve Adriyatik Gemi Turu!

Sen eğlencenin, güneşin, denizin ve sosyalleşmenin insanısın! Tatil demek senin için bronzlaşmak, buz gibi içecekler eşliğinde dans etmek, leziz deniz ürünleri yemek ve güneye inmek demek. Kendini evinde hissedeceğin ama bir o kadar da yeni keşifler yapacağın Ege ve Adriyatik kıyıları senin enerjinle birebir örtüşüyor. Gündüz antik kentleri gezip koylarda yüzerken, gece geminin güvertesinde partilemek tam senlik. Bayılacağın gemi turlarını Jolly çoktan ayarladı, sana sadece seçmek kaldı!

Senin gitmen gereken tur: Batı Akdeniz & Kanarya Adaları Gemi Turu!

Senin gitmen gereken tur: Batı Akdeniz & Kanarya Adaları Gemi Turu!

Sen vizyoner, sofistike ve estetik düşkünü bir gezginsin. Hem tarihi dokuyu hissetmek hem okyanus havası almak hem de farklı kültürlerin lezzetlerini tatmak istiyorsun. Endülüs'ün sıcak ritmi, Portekiz'in melankolik güzelliği ve Kanarya Adaları'nın volkanik plajları senin o elit ama maceracı ruhuna hitap ediyor. Jolly ile uzun, konforlu ve bol keşifli bir okyanus yolculuğu senin için biçilmiş kaftan!

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