Ah O Gemide Sen de Olsaydın! Hangi Gemi Turu Tam Senin İçin?
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Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimisi güvertede elinde buz gibi içeceğiyle güneşin batışını izlerken yenilenir, kimisi de yeşilliklerin içinde doğanın ihtişamına şahit olurken... Peki senin içindeki gezgin aslında hangi sulara yelken açmalı? Hangi gemi rotası seni çağırıyor?
Şimdi senin için en uygun gemi turunu buluyoruz. Pasaportunu hazırda tut, demir alıyoruz!
1. Gemilerden önce "ev"i konuşalım... Ev senin için ne ifade ediyor?
2. Sabahları bu evde uyandığında ilk ne yapmak istersin?
3. Gündelik hayatta karşılaştığın bir strese karşı tepkin ne olur?
4. Valizini hazırlamaya başlayalım! "Ne olur ne olmaz" diye valizine ilk koyacağın şey nedir?
5. Gemide vakit geçirirken senin için en vazgeçilmez alan neresi olabilir?
6. Kamarandan dışarı baktığında en çok ne görmek istersin?
7. Yeni bir şehre vardığında ilk ziyaret edeceğin yer neresi olur?
8. Hava durumu senin modunu nasıl etkiler? Mesela şu an hangi hava durumu olsun?
9. Son soru... Bir kitap yazacak olsan bu şıklar arasından hangisi olurdu?
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Senin gitmen gereken tur: Norveç Fiyortları Gemi Turu!
Senin gitmen gereken tur: Ege Ve Adriyatik Gemi Turu!
Senin gitmen gereken tur: Batı Akdeniz & Kanarya Adaları Gemi Turu!
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