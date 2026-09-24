Draco Malfoy'u Canlandıran Tom Felton'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Harry Potter serisinin üzerinden yıllar geçti ama Draco Malfoy hâlâ serinin en unutulmaz karakterlerinden. Ona hayat veren Tom Felton da yıllar sonra aynı rolle yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Oyuncunun Draco olarak çekilen eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince değişimi dikkat çekti. Üstelik yeni karedeki sarı saçların özel bir nedeni var!
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Harry Potter denince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Draco Malfoy! Tom Felton, sekiz film boyunca canlandırdığı karakterle hafızalara kazındı.
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Draco'nun filmdeki haliyle Tom Felton'ın yeni karesi yan yana gelince yılların değişimi ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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