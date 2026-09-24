Draco Malfoy'u Canlandıran Tom Felton'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

İlk fotoğrafta yüzüne düşmeyen, geriye taranmış sarı saçlarıyla genç Draco'yu görüyoruz. Yeni karede ise Felton yine sarı saçlı; bu kez saçlarını arkada toplamış, siyah kostümüyle kameraya bakıyor. Yüz hatları değişmiş olsa da iki fotoğrafı birbirine bağlayan Draco havası hemen fark ediliyor.

Tabii yeni fotoğrafı oyuncunun gündelik tarzı gibi düşünmemek gerek: Felton, yıllar sonra aynı karakteri sahnede yeniden canlandırıyor. Bu yüzden eski ve yeni kareyi yan yana görmek, yalnızca bir “son hali” karşılaştırması değil, çocukluğumuzdan tanıdığımız Draco'nun yetişkin haliyle karşılaşmak gibi.