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Draco Malfoy'u Canlandıran Tom Felton'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Draco Malfoy'u Canlandıran Tom Felton'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 11:36
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Harry Potter serisinin üzerinden yıllar geçti ama Draco Malfoy hâlâ serinin en unutulmaz karakterlerinden. Ona hayat veren Tom Felton da yıllar sonra aynı rolle yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Oyuncunun Draco olarak çekilen eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince değişimi dikkat çekti. Üstelik yeni karedeki sarı saçların özel bir nedeni var!

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Harry Potter denince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Draco Malfoy! Tom Felton, sekiz film boyunca canlandırdığı karakterle hafızalara kazındı.

Harry Potter denince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Draco Malfoy! Tom Felton, sekiz film boyunca canlandırdığı karakterle hafızalara kazındı.

Slytherin öğrencisi Draco'nun Harry'yle didişmeleri, kendinden emin tavırları ve o meşhur sarı saçları seriyi izleyenlerin kolay kolay unutacağı türden değildi. Felton için de bu rol, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinin en büyük çıkışı oldu. Harry Potter sonrasında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminde ve The Flash dizisinde de rol aldı. Ardından tiyatro sahnesine uzanan kariyerinde, yolları Draco'yla bir kez daha kesişti. Felton, Broadway'deki Harry Potter and the Cursed Child oyununda karakterin yetişkin halini canlandırmak için yeniden o sarı saçlara kavuştu

Draco'nun filmdeki haliyle Tom Felton'ın yeni karesi yan yana gelince yılların değişimi ortaya çıktı!

Draco'nun filmdeki haliyle Tom Felton'ın yeni karesi yan yana gelince yılların değişimi ortaya çıktı!

İlk fotoğrafta yüzüne düşmeyen, geriye taranmış sarı saçlarıyla genç Draco'yu görüyoruz. Yeni karede ise Felton yine sarı saçlı; bu kez saçlarını arkada toplamış, siyah kostümüyle kameraya bakıyor. Yüz hatları değişmiş olsa da iki fotoğrafı birbirine bağlayan Draco havası hemen fark ediliyor.

Tabii yeni fotoğrafı oyuncunun gündelik tarzı gibi düşünmemek gerek: Felton, yıllar sonra aynı karakteri sahnede yeniden canlandırıyor. Bu yüzden eski ve yeni kareyi yan yana görmek, yalnızca bir “son hali” karşılaştırması değil, çocukluğumuzdan tanıdığımız Draco'nun yetişkin haliyle karşılaşmak gibi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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