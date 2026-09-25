Senin Para Yönetim Tarzın Ne?
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Sen bize günlük hayatını, ekonomik düşüncelerini ve harcama tarzını anlat biz de senin para yönetim tarzını bulalım. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz. Finansal yönetim tarzını yorumlara yazmayı unutma!
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1. Hesabına beklenmedik bir para yattı. İlk hareketin ne olur?
2. Çok beğendiğin ama bütçeni aşan bir şey gördün. Tavrın ne olur?
3. Yatırım yaptığın bir varlık aniden değer kaybetti. Ne yaparsın?
4. Aylık bütçeni ve harcamalarını nasıl takip ediyorsun?
5. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında hesap ödeme tarzın bunlardan hangisi?
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6. Geleceğe dair finansal hedefin ne peki?
7. Peki kredi kartı kullanımı?
8. Son olarak birikim yapma alışkanlığın nasıl?
Sen garanticisin!
Disiplinli bir stratejistsin!
Anı yaşıyorsun!
Fırsatçı bir avcısın!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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