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ATV'nin Sevilen Dizisi Altı Üstü İstanbul Yayın Akışından Çıkarıldı!

ATV'nin Sevilen Dizisi Altı Üstü İstanbul Yayın Akışından Çıkarıldı!

Milli Takım Atv dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 13:26
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ATV'nin reytinglerde son haftalardır zirveyi bırakmayan dizisi Altı Üstü İstanbul'da bu akşam farklı bir tablo var. Kenar mahallenin genç yüzü Emir'in etrafında dönen hikaye, geçtiğimiz hafta reytinglerde bir numaraya yerleşmişti. Ama bu kez ekran karşısına geçenleri başka bir sürpriz bekliyor. Peki Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Altı Üstü İstanbul, kenar mahallede büyüyen Emir'in güç ve ihanet dolu mücadelesini anlatıyor.

Altı Üstü İstanbul, kenar mahallede büyüyen Emir'in güç ve ihanet dolu mücadelesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizi, İstanbul'un kenar mahallesinde büyüyen Emir ile arkadaşlarının hayallerine ulaşma çabasını konu alıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde birbirine karışan kaderler, gençleri geri dönüşü olmayan seçimlerle yüzleştiriyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Yüsra Geyik'in paylaştığı yapım, Pazartesi akşamları ATV ekranına geliyor.

Dizi, 22 Eylül'de açıklanan reyting sonuçlarında listenin bir numarasına yerleşerek bu sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olduğunu kanıtlamıştı.

Dizi, 22 Eylül'de açıklanan reyting sonuçlarında listenin bir numarasına yerleşerek bu sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olduğunu kanıtlamıştı.

Uzak Şehir'i geçmeyi başaran Altı Üstü İstanbul, Atv'nin 28 Eylül Pazartesi yayın akışından çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçlar, Pazartesi akşamlarının yayın düzenini baştan sona değiştirdi. Türkiye, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı konuk ederken, 5 Ekim'de de rövanş için Bologna'ya gidecek; iki karşılaşma da saat 21.45'te başlıyor.

Prime time'ı futbola bırakan ATV, diziyi tamamen ekrandan çekmek yerine bu akşam saat 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak.

Merakla beklenen 'Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman, hangi gün ekrana gelecek?' sorusu da yanıt buldu. Altı Üstü İstanbul, iki haftalık aranın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı yeniden ATV ekranlarında olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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