ATV'nin Sevilen Dizisi Altı Üstü İstanbul Yayın Akışından Çıkarıldı!

Uzak Şehir'i geçmeyi başaran Altı Üstü İstanbul, Atv'nin 28 Eylül Pazartesi yayın akışından çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçlar, Pazartesi akşamlarının yayın düzenini baştan sona değiştirdi. Türkiye, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı konuk ederken, 5 Ekim'de de rövanş için Bologna'ya gidecek; iki karşılaşma da saat 21.45'te başlıyor.

Prime time'ı futbola bırakan ATV, diziyi tamamen ekrandan çekmek yerine bu akşam saat 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak.

Merakla beklenen 'Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman, hangi gün ekrana gelecek?' sorusu da yanıt buldu. Altı Üstü İstanbul, iki haftalık aranın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı yeniden ATV ekranlarında olacak.