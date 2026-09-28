ATV'nin Sevilen Dizisi Altı Üstü İstanbul Yayın Akışından Çıkarıldı!
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ATV'nin reytinglerde son haftalardır zirveyi bırakmayan dizisi Altı Üstü İstanbul'da bu akşam farklı bir tablo var. Kenar mahallenin genç yüzü Emir'in etrafında dönen hikaye, geçtiğimiz hafta reytinglerde bir numaraya yerleşmişti. Ama bu kez ekran karşısına geçenleri başka bir sürpriz bekliyor. Peki Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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Altı Üstü İstanbul, kenar mahallede büyüyen Emir'in güç ve ihanet dolu mücadelesini anlatıyor.
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Dizi, 22 Eylül'de açıklanan reyting sonuçlarında listenin bir numarasına yerleşerek bu sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olduğunu kanıtlamıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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