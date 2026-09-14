Otel Hizmeti de Sunan ve Yüzlerce Çalışanı Olan Tekstil Şirketinin İflas Ettiği Açıklandı
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Kahramanmaraş merkezli faaliyet gösteren ve İstanbul'da otel işletmeciliği de yapan Germenicia Boya Tekstil, girdiği ekonomik dar boğazı aşamayarak iflas etti. Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan şirketin resmi tasfiye süreci Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından başlatıldı.
Kaynak: Burak Taşçı / Mynet
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Türkiye'de son dönemde finansal zorluklarla mücadele eden şirketlerden peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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