Otel Hizmeti de Sunan ve Yüzlerce Çalışanı Olan Tekstil Şirketinin İflas Ettiği Açıklandı

Ekonomik krizleri atlatmak amacıyla başvurulan hukuki süreçlerden başarıyla çıkılamaması, köklü firmaları kapanma gerçeğiyle yüzleştiriyor. Bu durumun son kurbanı, Kahramanmaraş'ta kurulan ve büyük bir üretim hacmine sahip olan Germenicia Boya Tekstil oldu. Firmanın içine düştüğü maddi çıkmazın ardından alınan iflas kararı, Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından resmiyete dökülerek yasal tasfiye işlemleri için düğmeye basıldı.

Sadece tekstil alanında değil, hizmet sektöründe de ciddi yatırımları bulunan şirketin çöküşü geniş bir kesimi doğrudan etkiledi. Bünyesinde 200 civarında işçi çalıştıran ve 5 milyon kilogramı aşan devasa bir ürün işleme kapasitesine sahip olan tesis, artık faaliyetlerine veda etti. Şirketin yatırımları yalnızca Anadolu ile sınırlı değildi; İstanbul'da misafirlerini ağırlayan Germenicia Hotel adlı tesis de bu iflas zincirinin bir parçası oldu. Hem sanayide hem de turizmde varlık gösteren markanın piyasadan çekilmesi, yüzlerce çalışanın da işsiz kalması anlamına geliyor.

Şirketin mali kayıtlarına bakıldığında, iflasa giden yolun aslında aylar öncesinden belli olduğu net bir şekilde anlaşılabiliyor. Firmanın güncel vergi levhası, son iki yılda yaşanan dramatik çöküşü gözler önüne serdi. 2023 yılında işleri yolunda giden işletme, 2 milyon 362 bin liranın üzerinde bir kazanç (matrah) bildirerek devlete 590 bin liradan fazla vergi ödemişti. Ancak tablo çok kısa sürede tersine döndü. 2024 ve 2025 yıllarına ait kayıtlarda herhangi bir vergi beyan edilememesi ve hanenin 'matrahsız' olarak geçmesi, şirketin kazancından çok masrafı olduğunu kanıtladı. Giderleri gelirlerini aşan ve ağır bir zarar döngüsüne giren şirket, nihayetinde ayakta kalamayarak ticari ömrünü tamamlamış oldu.