Mutfağın Demirbaşına Yedinci Zam Yolda: Fiyatı 2 Bin TL'ye Ulaşacak

Zam dalgasından yalnızca büyük tüpler değil, 2 kilogramlık piknik tüpleri de etkilendi. Yılbaşında 242 lira olan piknik tüpünün fiyatı, eylül ayı itibarıyla 330 liraya çıkarak 2026 içinde 88 lira arttı.

2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı da yıl boyunca kademeli olarak arttı. Ocak ayında 242 lira olan piknik tüpü, şubatta 270 liraya, martta 275 liraya, nisanda ise 300 liraya yükseldi. Ağustosta 310 liraya çıkan piknik tüpü, eylül ayındaki son güncellemeyle 330 liraya dayandı.

Sektör yetkilileri, Orta Doğu'daki savaşın sona ermemesi ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde mutfak tüpü fiyatlarının yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, mevcut maliyet baskısı devam ederse 12 kilogramlık tüpün fiyatı önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar yükselebilir.