Mutfağın Demirbaşına Yedinci Zam Yolda: Fiyatı 2 Bin TL'ye Ulaşacak
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Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Türkiye'de mutfak tüpü fiyatlarına da yansıdı. 12 kilogramlık tüp, yılbaşından bu yana altıncı kez zamlanarak 1.570 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, maliyet artışının sürmesi halinde fiyatın önümüzdeki dönemde 2 bin lirayı bulabileceği uyarısında bulunuyor.
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12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 9 ayda 6 kez zamlanarak 1.570 liraya çıktı.
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Yeni zam yolda: 2 bin TL'ye çıkabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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