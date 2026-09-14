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Mutfağın Demirbaşına Yedinci Zam Yolda: Fiyatı 2 Bin TL'ye Ulaşacak

Mutfağın Demirbaşına Yedinci Zam Yolda: Fiyatı 2 Bin TL'ye Ulaşacak

Zam Akaryakıt
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 15:18
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Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Türkiye'de mutfak tüpü fiyatlarına da yansıdı. 12 kilogramlık tüp, yılbaşından bu yana altıncı kez zamlanarak 1.570 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, maliyet artışının sürmesi halinde fiyatın önümüzdeki dönemde 2 bin lirayı bulabileceği uyarısında bulunuyor.

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12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 9 ayda 6 kez zamlanarak 1.570 liraya çıktı.

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 9 ayda 6 kez zamlanarak 1.570 liraya çıktı.

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıttan sonra mutfak tüpüne de sıçradı. 1 Ocak'ta 1.175 lira olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, yıl boyunca art arda gelen zamlarla eylül ayında 1.570 liraya dayandı. Böylece tüp fiyatı dokuz ayda 395 lira, yani yaklaşık yüzde 33,6 oranında arttı.

Fiyat, şubat ayında 1.295 liraya, martta 1.305 liraya, nisanda ise 1.440 liraya yükseldi. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında sabit kalan tüp fiyatı, küresel enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle ağustosta 1.500 liraya, eylülde de 1.570 liraya çıktı.

Yeni zam yolda: 2 bin TL'ye çıkabilir.

Yeni zam yolda: 2 bin TL'ye çıkabilir.

Zam dalgasından yalnızca büyük tüpler değil, 2 kilogramlık piknik tüpleri de etkilendi. Yılbaşında 242 lira olan piknik tüpünün fiyatı, eylül ayı itibarıyla 330 liraya çıkarak 2026 içinde 88 lira arttı.

2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı da yıl boyunca kademeli olarak arttı. Ocak ayında 242 lira olan piknik tüpü, şubatta 270 liraya, martta 275 liraya, nisanda ise 300 liraya yükseldi. Ağustosta 310 liraya çıkan piknik tüpü, eylül ayındaki son güncellemeyle 330 liraya dayandı.

Sektör yetkilileri, Orta Doğu'daki savaşın sona ermemesi ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde mutfak tüpü fiyatlarının yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, mevcut maliyet baskısı devam ederse 12 kilogramlık tüpün fiyatı önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar yükselebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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