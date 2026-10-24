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Yaşam
Deri Ceketler Nasıl Doğru Temizlenir?

Deri Ceketler Nasıl Doğru Temizlenir?

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 15:36
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Deri ceket dayanıklı bir giysi olsa da zamanla koku ve leke tutuyor, içindeki astar da teri emiyor. Temizlik uzmanları deri ceketin kuru temizlemeye gitmeden, az suyla ve ovalamadan evde temizlenebileceğini söylüyor.

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İlk iş etiketi kontrol etmek

İlk iş etiketi kontrol etmek

Temizlik uzmanı Angela Rubin, işe başlamadan önce ceketin içindeki etiketin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Ceket tamamen gerçek deri olmayabiliyor. Sentetik malzemelerle yapılmış ceketler farklı bir temizlik yöntemi gerektiriyor.

Her gün giyilen deri ceketin en az ayda bir temizlenmesi öneriliyor. Deri de öteki kumaşlar gibi koku ve leke tutuyor, astar ise sürekli kullanımda ter ve vücut kokusu biriktiriyor.

Önce yüzeydeki toz kuru bir bezle alınıyor

Önce yüzeydeki toz kuru bir bezle alınıyor

Temizlik uzmanı Karina Toner, işe başlamadan önce ceketin yüzeyindeki toz ve kirin yumuşak, kuru bir bezle silinmesini öneriyor. Bu adım sonraki temizliği çok daha kolay hale getiriyor.

Ardından bir leğene ılık su doldurulup birkaç damla hafif bulaşık deterjanı ekleniyor. Bez ya da yumuşak bir sünger bu suya batırılıp iyice sıkılıyor.

Deri ovalanmadan, hafifçe bastırarak siliniyor

Deri ovalanmadan, hafifçe bastırarak siliniyor

Rubin, derinin bez ya da süngerle hafifçe bastırılarak temizlenmesini, suyun deriye ovalanmamasını ve sert ovalamaktan kaçınılmasını öneriyor. Sert ovalamak deriye zarar verebiliyor.

Astar da az miktarda sabunlu suyla temizlenerek leke ve kokudan arındırılıyor. Rubin, ter lekesi tutan koltuk altı ve bel bölgesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Son olarak temiz suyla ıslatılmış bir bezle ceket silinip sabun kalıntısı alınıyor.

Ceket ısıdan uzakta kurutulup bakım kremiyle parlatılıyor

Ceket ısıdan uzakta kurutulup bakım kremiyle parlatılıyor

Ceket biçimini koruması için bir askıya asılıp serin bir yerde, ısıdan uzakta kurumaya bırakılıyor. Toner, içinde hiç nem kalmaması için ceketin birkaç saat ya da bir gece boyunca kurumasını bekletmeyi öneriyor.

Ceket tamamen kuruduktan sonra deri bakım kremi yumuşak bir bezle küçük dairesel hareketlerle deriye yedirilerek sürülüyor. Toner, bu adımın deriyi yumuşatıp esnekleştirdiğini ve parlattığını söylüyor. Sert kimyasallardan ve fazla sudan uzak durmak ise deri ceketi uzun süre korumak için en önemli kural.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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