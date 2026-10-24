Deri Ceketler Nasıl Doğru Temizlenir?
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Deri ceket dayanıklı bir giysi olsa da zamanla koku ve leke tutuyor, içindeki astar da teri emiyor. Temizlik uzmanları deri ceketin kuru temizlemeye gitmeden, az suyla ve ovalamadan evde temizlenebileceğini söylüyor.
İlk iş etiketi kontrol etmek
Önce yüzeydeki toz kuru bir bezle alınıyor
Deri ovalanmadan, hafifçe bastırarak siliniyor
Ceket ısıdan uzakta kurutulup bakım kremiyle parlatılıyor
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