Deri Ceketler Nasıl Doğru Temizlenir?

Ceket biçimini koruması için bir askıya asılıp serin bir yerde, ısıdan uzakta kurumaya bırakılıyor. Toner, içinde hiç nem kalmaması için ceketin birkaç saat ya da bir gece boyunca kurumasını bekletmeyi öneriyor.

Ceket tamamen kuruduktan sonra deri bakım kremi yumuşak bir bezle küçük dairesel hareketlerle deriye yedirilerek sürülüyor. Toner, bu adımın deriyi yumuşatıp esnekleştirdiğini ve parlattığını söylüyor. Sert kimyasallardan ve fazla sudan uzak durmak ise deri ceketi uzun süre korumak için en önemli kural.