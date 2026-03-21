Uzmanlardan Pratik Tavsiye: Buzdolabı Lastiklerine Vazelin Sürün
Buzdolabı kapak lastiği zamanla sertleşip tam kapanmayabilir, bu da soğuk havanın kaçmasına yol açar. İnce bir vazelin tabakası sürmek lastiği yumuşak tutar ve kapağın daha sıkı kapanmasını sağlar. Küçük ama etkili bir bakım yöntemi olarak, özellikle eski dolaplarda fark yaratır.
Buzdolabına vazelin sürmek, aslında çok eski bir pratik bakım yöntemi.
Bu yöntem sadece lastiği korumakla kalmaz, kapak açılıp kapanırken daha kolay hareket etmesini de sağlar.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
