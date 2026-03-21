Uzmanlardan Pratik Tavsiye: Buzdolabı Lastiklerine Vazelin Sürün

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 13:59

Buzdolabı kapak lastiği zamanla sertleşip tam kapanmayabilir, bu da soğuk havanın kaçmasına yol açar. İnce bir vazelin tabakası sürmek lastiği yumuşak tutar ve kapağın daha sıkı kapanmasını sağlar. Küçük ama etkili bir bakım yöntemi olarak, özellikle eski dolaplarda fark yaratır.

Buzdolabına vazelin sürmek, aslında çok eski bir pratik bakım yöntemi.

Bunun temel amacı, dolap kapağının etrafındaki lastiğin esnekliğini korumaktır. Zamanla lastik sertleşir ve kapak tam kapanmayabilir. Kapak tam kapanmadığında soğuk hava kaçar, dolap daha fazla enerji harcar ve yiyecekler daha hızlı bozulabilir. İnce bir vazelin tabakası, lastiğin yumuşak kalmasına yardımcı olur ve kapağın daha sıkı kapanmasını sağlar.

Bu yöntem sadece lastiği korumakla kalmaz, kapak açılıp kapanırken daha kolay hareket etmesini de sağlar.

Küçük bir müdahale gibi görünse de özellikle eski dolaplarda fark yaratır. İnce bir tabaka vazelin, kapağın daha iyi kapanmasına ve dolabın içinin daha uzun süre soğuk kalmasına katkı sağlar.

Yine de mucizevi bir çözüm beklememek gerekir. Vazelin yapışkan bir madde olduğu için toz ve kir çekebilir, bu da lastiğin etrafında ek temizlik gerektirebilir. Ayrıca bazı uzmanlar, petrol bazlı vazelinin uzun vadede doğal lastiklerde olumsuz etkiler yaratabileceğini, bu nedenle silikon bazlı ürünlerin daha güvenli bir seçenek olduğunu belirtiyor. Modern sentetik lastiklerde bu risk daha azdır, ancak tamamen yok değildir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
