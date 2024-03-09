Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır ve Kaç Rekattır?

Yatsı namazı, İslam'ın beş vakit namazından sonuncusudur. Günün beş vaktinde kılınan namazların kılınma şekli, faziletleri ve rekat sayıları birbirinden farklıdır. Yatsı namazı, özellikle cemaatle birlikte kılındığında, gece yarısına kadar namaz kılmış kadar sevap getirir ve bu nedenle hadislerde de önemli bir yer tutar. Her Müslüman için yatsı namazını kılmanın büyük bir önemi vardır. Peki yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekatten oluşur? Yatsı namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? Yatsı namazı ne zaman kılınır?

İşte yatsı namazı ve kılınış şekli hakkında bilmeniz gerekenler...