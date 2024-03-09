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Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır ve Kaç Rekattır?

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır ve Kaç Rekattır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:34

Yatsı namazı, İslam'ın beş vakit namazından sonuncusudur. Günün beş vaktinde kılınan namazların kılınma şekli, faziletleri ve rekat sayıları birbirinden farklıdır. Yatsı namazı, özellikle cemaatle birlikte kılındığında, gece yarısına kadar namaz kılmış kadar sevap getirir ve bu nedenle hadislerde de önemli bir yer tutar. Her Müslüman için yatsı namazını kılmanın büyük bir önemi vardır.  Peki yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekatten oluşur? Yatsı namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Yatsı namazında hangi dualar ve sureler okunur? Yatsı namazı ne zaman kılınır? 

İşte yatsı namazı ve kılınış şekli hakkında bilmeniz gerekenler...

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Yatsı Namazının Önemi Nedir?

Yatsı Namazının Önemi Nedir?

Yatsı namazı, pek çok hadis-i şerife konu olan en faziletli namaz ibadetlerinden biridir. Yatsı namazının önemini peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.) şu sözleriyle ifade etmiştir. 

'Münafık kimseler için sabah namazı ve yatsı namazından daha zahmetli gelen hiçbir namaz ibadeti yoktur. Eğer müminler bu namazın faziletlerini bilmiş olsalar idi, emekleyerek dahi olsa caminin yolunu tutar namazlarını kılarlar idi. '

Peki yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekattır? İşte detaylar 👇

Yatsı Namazı Kaç Rekat?

Yatsı Namazı Kaç Rekat?

Yatsı namazı dört sünnet, dört farz, iki son sünnet olmak üzere toplam on rekattır. Yatsı namazı sonrası üç rekat vitir namazı kılınır ve yatsı namaz toplam 13 rekat eder.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır: Yatsı Namazının 4 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır: Yatsı Namazının 4 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Yatsı Namazının Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

Yatsı Namazının Sünnetinde 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

Yatsı Namazının Sünnetinde 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Allahumme Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının Farzında İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir.

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.)

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Yatsı Namazının Farzında 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

Yatsı Namazının Farzında 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

Yatsı Namazının Farzında 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Allahumme Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Yatsı Namazının 2 Rekat Son Sünneti Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının 2 Rekat Son Sünneti Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının Son Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Yatsı Namazının Son Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Allahumme Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

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Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve 'Selati vitir namazı' olarak da bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekatında bir ara tekbir alınarak 'Kunut Duaları' okunur.

Vitir Namazının Kılınışı:

Yatsı Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Yatsı Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

  • Sübhaneke

  • Ettehiyyatü 

  • Allahümme Salli

  • Allahümme Barik 

  • Rabbena Atina 

  • Rabbenâğfirlî

  • Kunut Duaları (Vitir Namazı sırasında)

  • Amentü

Yatsı Namazında Okunan Sureler

  • Fatiha Suresi 

  • Zamm-ı Sureler

Yatsı Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Yatsı Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra, yani yatsı ezanının okunmasıyla başlar. Yatsı namazı tan yeri ağarmaya başlayana kadar kılınabilir. Bu vakti 'imsak' vaktine kadar şeklinde ifade edebiliriz.

Yatsı Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Yatsı Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Yatsı namazından sonra tesbihat farz değildir fakat her namazdan sonra tesbihat etmek ve Allah'a sığınmak çok önemlidir. Zira dua etmek, Allah'a sığınmak, şükretmek ve Rabbi anmak için en değerli vakitlerden biri de yatsıdır. 

Yatsı namazının üç rekatlık vitir namazından sonra yani, namaz tamamlandığında; dizlerin üzerinde oturarak tespih çekilir ve Allah'a dua edilir.

Yatsı Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

Yatsı Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

Her namazdan sonra şu şekilde tesbihat edilebilir: 

  • 'Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.' denir. 

  • Salavat getirilir: 'Alâ Rasulina salavat.' denir.

  • 'Ayetel Kürsi' okunur.

  • 'Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah' denir ve ardından 33 defa 'Subhanallah' çekilir. 

  • 'Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.' denir ve ardından 33 defa 'Elhamdulillah' çekilir. 

  • 'Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.' denir ve ardından 33 defa 'Allahu ekber' çekilir.

  • Tespih tamamlandıktan sonra: 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr' denir. 

  • 'Allahummehşurna fi zumretis salihin' denir. 

  • İçten geldiğince dua edilir.

  • Duayı toplamak için ise 'El Fatiha' denir ve ardından 'Fatiha Suresi' okunur.

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Yatsı Namazı ile İlgili Hadisler

Yatsı Namazı ile İlgili Hadisler

  • 'Kainatın yaratıcısı size bir namaz ibadeti ihsan etti. Bu namaz ki sizin için bütün her şeyden daha hayırlıdır. O namaz ise vitir namazıdır. Onun için yatsı namazı ve fecrin doğuşu arasına bu namazı koydu.' (Ebu Davut)

  • 'Yatsı namazı vakti girince bu namazı cemaat ile birlikte toplu olarak kılan kişi, gece yarısına kadar namaz kılmış kadar sevap alır.' (Hz. Muhammed (S.A.V.))

  • 'Yatsı namazını kılarken her kıldığı zaman yanıma gelince dört ve altı rekatte nafile kılardı. Bir gece ise aşırı bir şekilde yağmura tutulmuştur. Allah resulü ile birlikte bir post yaydık. Bu deliğe şu an da halen bakar gibiydim.' (İbn Hani Şureyh)

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