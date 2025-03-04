Mercedes Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Mercedes, Mart ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Ocak ayından beri fiyat değişikliği yapmayan markanın yenilenen fiyatları otomobil tutkunlarının radarına girdi. 1926 yılından beri değişmeyen kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olan Mercedes, klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi