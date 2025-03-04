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Mercedes Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 16:48

Alman otomobil devi Mercedes, Mart ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Ocak ayından beri fiyat değişikliği yapmayan markanın yenilenen fiyatları otomobil tutkunlarının radarına girdi. 1926 yılından beri değişmeyen kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olan Mercedes, klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes, Ocak ayından beri ilk kez fiyatlarını yeniledi. Markanın A serisi otomobilleri bu ay 2.592.000 TL'den başlatan fiyatlarla satışa sunulurken B serisi 2.768.000 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. 

Aşağıda, Mercedes tarafından 1 Mart 2025 tarihinde belirlenen fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, seçtiğiniz otomobilin kampanyalarına ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

  • A 200 AMG - Fiyatı 2.592.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance - 4.747.500 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 2.667.500 TL

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Mart 2025
  • B 200 Progressive - 2.768.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

  • C 200 4MATIC AMG - 3.922.500 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 5.924.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 9.165.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes EQE Fiyat Listesi Mart 2025

  • EQE 280 AMG Elektrik - 3.960.000 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 4.590.000 TL

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 6.205.000 TL

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Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni E 180 Exclusive - 5.158.000 TL

  • Yeni E 180 AMG - 5.294.000 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Exclusive - 7.213.000 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC AMG - 7.400.000 TL

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Mart 2025

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 6.522.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 7.683.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 8.150.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 16.039.000 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 17.443.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 28.510.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Mart 2025
  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 23.185.000 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Mart 2025
  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance - 4.978.000 TL
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Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Mart 2025

  • C 200 4MATIC All-Terrain - 3.805.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 6.010.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 9.225.000 TL

Mercedes CLA Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes CLA Fiyat Listesi Mart 2025

  • CLA 200 AMG - 2.976.000 TL

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.751.500 TL

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 5.923.000 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 6.515.000 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes EQA Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni EQA 250+ AMG - 2.759.000 TL 

  • Yeni EQA 350 4MATIC AMG - 3.388.000 TL

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Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Mart 2025
  • GLA 200 AMG - 3.185.000 TL

Mercedes EQB Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes EQB Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni EQB 250+ AMG - 2.807.500 TL 

  • Yeni EQB 350 4MATIC AMG - 3.473.000 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni GLB 200 Progressive - 3.440.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 3.618.500 TL

Mercedes GLC Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes GLC Fiyat Listesi Mart 2025

  • GLC 180AMG - 4.392.500 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 6.360.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 6.830.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 9.820.000 TL

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Mart 2025

  • GLC 180 Coupé AMG - 4.595.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 7.060.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 10.120.000 TL

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Mercedes GLE Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes GLE Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG - 13.279.400 TL (Model Yılı: 2024)

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Mart 2025

  • G 450 d Heritage - 17.781.100 TL

  • G 500 Heritage - 18.927.100 TL

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Mart 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 11.710.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - 21.370.000 TL

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Mart 2025

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 12.185.000 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 22.285.000 TL

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Mart 2025

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Mart 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 11.775.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 22.295.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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