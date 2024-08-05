Amouranth Tahtını Çaylağa Kaptırdı: En Çok İzlenen Kadın Yayıncı Artık O Değil!

Twitch'in dışında OnlyFans ve Instagram'da da büyük bir izleyici kitlesi olan Mira Twitch'te ise 700 binin üzerinde takipçiye sahip. Genelde Just Chatting ve IRL kategorilerinde yayınlar yapan yayıncı kanalında 2024'ün ikinci çeyreğinde %28'lik bir büyüme kaydetti.