Amouranth Tahtını Çaylağa Kaptırdı: En Çok İzlenen Kadın Yayıncı Artık O Değil!
Amouranth Tahtını Çaylağa Kaptırdı: En Çok İzlenen Kadın Yayıncı Artık O Değil!
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İnternet ve sosyal medyayla birazcık dahi aranız varsa Amouranth'ı tanıyor olmalısınız.
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Yıllardır en çok izlenen kadın yayıncı olarak liderliğini kimselere kaptırmayan Amouranth'ın bu kez güçlü bir rakibi var.
Peki en çok izlenen kadın yayıncı ünvanını kapan Mira kim?
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