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Amouranth Tahtını Çaylağa Kaptırdı: En Çok İzlenen Kadın Yayıncı Artık O Değil!

Amouranth Tahtını Çaylağa Kaptırdı: En Çok İzlenen Kadın Yayıncı Artık O Değil!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 13:28

İnternet aleminin skandallar kraliçesi Amouranth uzunca bir süredir elinde tuttuğu 'en çok izlenen kadın yayıncı' unvanını yeni rakibine kaptırdı.

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İnternet ve sosyal medyayla birazcık dahi aranız varsa Amouranth'ı tanıyor olmalısınız.

İnternet ve sosyal medyayla birazcık dahi aranız varsa Amouranth'ı tanıyor olmalısınız.

Genellikle adını skandalları ile andığımız Amouranth 6,3 milyon takipçiye sahip olduğu Twitch'i yakın zamanda bırakarak canlı yayınlarını Kick'e taşımıştı. Kendisinin burada ise henüz 2,438 takipçiye sahip.

Yıllardır en çok izlenen kadın yayıncı olarak liderliğini kimselere kaptırmayan Amouranth'ın bu kez güçlü bir rakibi var.

Yıllardır en çok izlenen kadın yayıncı olarak liderliğini kimselere kaptırmayan Amouranth'ın bu kez güçlü bir rakibi var.

Stream Hatchet ve Streams Charts'ın yayınladığı yeni verilere göre 2024'ün 2. çeyreğinde Amouranth yayınlarını sıklaştırmış olsa da izleyici kaybetmekten kaçamadı ve tahtın yeni sahibi Mira oldu.

Peki en çok izlenen kadın yayıncı ünvanını kapan Mira kim?

Peki en çok izlenen kadın yayıncı ünvanını kapan Mira kim?

Twitch'in dışında OnlyFans ve Instagram'da da büyük bir izleyici kitlesi olan Mira Twitch'te ise 700 binin üzerinde takipçiye sahip. Genelde Just Chatting ve IRL kategorilerinde yayınlar yapan yayıncı kanalında 2024'ün ikinci çeyreğinde %28'lik bir büyüme kaydetti.

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