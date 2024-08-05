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Kahrolduk: Baldur's Gate 4 Oynanabilir Haldeyken İptal Edilmiş

Kahrolduk: Baldur's Gate 4 Oynanabilir Haldeyken İptal Edilmiş

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 12:45

Baldur's Gate 3'le oyun dünyasında adeta bomba etkisi yaratan Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke daha önce yapmayacaklarını açıkladıkları Baldur's Gate 4'ün oynanabilir bir aşamada iptal edildiğin söyledi.

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Yılın oyunu ödüllerini silip süpürmekle kalmayıp neredeyse her töreni domine eden Baldur's Gate 3 için oyun dünyasının "anomalisi" demek pek de yanlış olmaz.

Yılın oyunu ödüllerini silip süpürmekle kalmayıp neredeyse her töreni domine eden Baldur's Gate 3 için oyun dünyasının "anomalisi" demek pek de yanlış olmaz.

Zira ilk çıktığı dönemde dahi bazı oyun geliştiriciler tarafından böyle nitelendirilen oyun 'standartları yükselttiği' gerekçesiyle kimi geliştiricilerce topa tutulmuştu. CRPG gibi nişin de nişi bir türde gelip de böylesi bir başarı kazanmak elbette olağanüstü bir iş ortaya koymakla olabiliyor.

Baldur's Gate 3'ün ardından oyuncular haliyle bir devam oyunu, Baldur's Gate 4'ü talep etmeye başladılar.

Baldur's Gate 3'ün ardından oyuncular haliyle bir devam oyunu, Baldur's Gate 4'ü talep etmeye başladılar.

Ancak Larian'ın CEO'su Swen Vincke Baldur's Gate 3 için ne bir DLC, ne de bir devam oyunu planları olduğunu açıklayarak hayallerimizi tuzla buz etti.

Meğer Baldur's Gate 4 bir zamanlar oynanabilir seviyeye dahi eriştikten sonra rafa kaldırılmış!

Meğer Baldur's Gate 4 bir zamanlar oynanabilir seviyeye dahi eriştikten sonra rafa kaldırılmış!

PC Gamer'a konuşan CEO Swen Vincke daha öncesinde planları arasında olmadığını söylediği Baldur's Gate 4'ün akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu. Esasen Baldur's Gate 3 için bir DLC olarak başlayan proje daha sonrasında apayrı bir oyuna evrilmiş. Genişleyerek bir devam oyunu halini alan ve iptal edildiğinde kısmen oynanabilir durumda olan Baldur's Gate 4 hakkında Vincke oynayabilseydik oyunu seveceğimize emin olduğunu da söylüyor.

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