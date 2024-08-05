Kahrolduk: Baldur's Gate 4 Oynanabilir Haldeyken İptal Edilmiş

Zira ilk çıktığı dönemde dahi bazı oyun geliştiriciler tarafından böyle nitelendirilen oyun 'standartları yükselttiği' gerekçesiyle kimi geliştiricilerce topa tutulmuştu. CRPG gibi nişin de nişi bir türde gelip de böylesi bir başarı kazanmak elbette olağanüstü bir iş ortaya koymakla olabiliyor.