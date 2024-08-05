Kahrolduk: Baldur's Gate 4 Oynanabilir Haldeyken İptal Edilmiş
Kahrolduk: Baldur's Gate 4 Oynanabilir Haldeyken İptal Edilmiş
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Yılın oyunu ödüllerini silip süpürmekle kalmayıp neredeyse her töreni domine eden Baldur's Gate 3 için oyun dünyasının "anomalisi" demek pek de yanlış olmaz.
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Baldur's Gate 3'ün ardından oyuncular haliyle bir devam oyunu, Baldur's Gate 4'ü talep etmeye başladılar.
Meğer Baldur's Gate 4 bir zamanlar oynanabilir seviyeye dahi eriştikten sonra rafa kaldırılmış!
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