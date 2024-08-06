Epic İndirimleri'nde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar
Epic İndirimleri'nde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar
Epic Games Store'da yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı. 18 Ağustos'a kadar devam edecek Epic İndirimleri boyunca 50 TL ve altına sahip olabileceğiniz oyunları derledik.
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Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition - 41 TL
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Deus Ex: Mankind Divided - 34,35 TL
Thief - 22,35
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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