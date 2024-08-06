Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Epic İndirimleri'nde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Epic İndirimleri'nde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:20

Epic Games Store'da yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı. 18 Ağustos'a kadar devam edecek Epic İndirimleri boyunca 50 TL ve altına sahip olabileceğiniz oyunları derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition - 41 TL

Deus Ex: Mankind Divided - 34,35 TL

Thief - 22,35

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Rims Racing 174 ~~TL~~ %75 43,50 TL

  • Steep Season Pass 229 ~~TL~~ %80 45,80 TL

  • Kholat 149 ~~TL~~ %75 37,25 TL

  • Guacameelee! Super Turbo Edition 149 TL %75 37,25 TL

  • Dust and Neon 149 ~~TL~~ %75 37,25 TL

  • BackRooms's 1995 The Lost Footage Chapter 1 61 ~~TL~~ %25 45,75 TL

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın