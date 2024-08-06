EA Sports FC 25 Ultimate Team Modundan Detaylar Paylaşıldı
EA Sports FC 25 Ultimate Team Modundan Detaylar Paylaşıldı
Çıkışına artık sayılı günler kalan, ön sipariş aşamasında dahi çok satanlar listelerine girmeyi başaran EA Sports FC 25 Ultimate Team modunda oyunculara neler sunacağını yayınlanan bir video ile paylaştı.
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EA Sports FC 25'in çıkışına sayılı günler kalmışken oyundan yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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EA Sports FC 25 ile Ultimate Team modu da güncelleniyor.
Peki EA Sports FC 25 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?
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