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EA Sports FC 25 Ultimate Team Modundan Detaylar Paylaşıldı

EA Sports FC 25 Ultimate Team Modundan Detaylar Paylaşıldı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:07

Çıkışına artık sayılı günler kalan, ön sipariş aşamasında dahi çok satanlar listelerine girmeyi başaran EA Sports FC 25 Ultimate Team modunda oyunculara neler sunacağını yayınlanan bir video ile paylaştı.

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EA Sports FC 25'in çıkışına sayılı günler kalmışken oyundan yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

EA Sports FC 25'in çıkışına sayılı günler kalmışken oyundan yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

20 Eylül tarihindeki çıkışına hazırlanan EA Sports FC 25 en popüler oyun modlarından olan Ultimate Team'de nasıl değişiklikler olacağını gösteren bir video ile meraklı hayranların karşısına çıktı.

EA Sports FC 25 ile Ultimate Team modu da güncelleniyor.

Peki EA Sports FC 25 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Peki EA Sports FC 25 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Resmi çıkış tarihi 20 Eylül olan EA Sports FC 25'in 100 dolarlık ultimate edition paketini alan oyuncular oyuna her platformda bir hafta daha erken başlayabilecekler. Standart sürümü 70 dolar olan oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için gelecek.

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