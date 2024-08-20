Black Myth: Wukong Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla Çıkar Çıkmaz Tozu Dumana Kattı
Black Myth: Wukong Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla Çıkar Çıkmaz Tozu Dumana Kattı
Yılın en çok beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong nihayet karşımızda! Geçtiğimiz saatlerde çıkan Black Myth: Wukong eş zamanlı oyuncu sayısıyla pek çok popüler yapımı geride bırakmayı başardı.
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Black Myth: Wukong için "perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" desek yalan olmaz.
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Geçtiğimiz saatlerde nihayet kavuştuğumuz Black Myth: Wukong müthiş bir açılış yapmayı başardı.
Black Myth: Wukong'un inceleme puanları da geliştiricilerin yüzlerini güldüren cinsten.
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