Black Myth: Wukong Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla Çıkar Çıkmaz Tozu Dumana Kattı

PC ve PlayStation 5 için çıkan Black Myth: Wukong Steam'de neredeyse çıkar çıkmaz en çok oynanan oyun olarak zirveyi gördü. Anlık oyuncu sayısı 1,443,570'i gören oyun bu istatistiklerle birlikte Counter-Strike 2, Palworld ve PUBG: Battlegrounds'ın ardından anlık oyuncu sayısıyla dördüncülüğe yerleşti.