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Black Myth: Wukong Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla Çıkar Çıkmaz Tozu Dumana Kattı

Black Myth: Wukong Eş Zamanlı Oyuncu Sayısıyla Çıkar Çıkmaz Tozu Dumana Kattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 12:11

Yılın en çok beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong nihayet karşımızda! Geçtiğimiz saatlerde çıkan Black Myth: Wukong eş zamanlı oyuncu sayısıyla pek çok popüler yapımı geride bırakmayı başardı.

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Black Myth: Wukong için "perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" desek yalan olmaz.

Black Myth: Wukong için "perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" desek yalan olmaz.

Çin merkezli Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong daha ilk duyurusu ve fragmanıyla oyuncuların büyük ilgisini çekmiş, ön sipariş aşamasında ise daha çıkmadan çok satanlar listelerinde zirveye oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde nihayet kavuştuğumuz Black Myth: Wukong müthiş bir açılış yapmayı başardı.

Geçtiğimiz saatlerde nihayet kavuştuğumuz Black Myth: Wukong müthiş bir açılış yapmayı başardı.

PC ve PlayStation 5 için çıkan Black Myth: Wukong Steam'de neredeyse çıkar çıkmaz en çok oynanan oyun olarak zirveyi gördü. Anlık oyuncu sayısı 1,443,570'i gören oyun bu istatistiklerle birlikte Counter-Strike 2, Palworld ve PUBG: Battlegrounds'ın ardından anlık oyuncu sayısıyla dördüncülüğe yerleşti.

Black Myth: Wukong'un inceleme puanları da geliştiricilerin yüzlerini güldüren cinsten.

Black Myth: Wukong'un inceleme puanları da geliştiricilerin yüzlerini güldüren cinsten.

Basın incelemelerinden yüksek puanlar toplayarak Metacritic'te 82 skorunu kapmayı başaran oyunun Steam'de kullanıcılardan topladığı yorumlar da %92 ile 'çok olumlu' seviyesinde. Oyunun Steam fiyatı ise 60 dolar.

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