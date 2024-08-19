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PC Yolu Gözüken Until Dawn Remake'in Cep Yakan Fiyatı Belli Oldu

PC Yolu Gözüken Until Dawn Remake'in Cep Yakan Fiyatı Belli Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 17:16

Geçtiğimiz günlerde PC'ye de geleceği müjdesini aldığımız PlayStation özel oyunu Until Dawn Remake'in oyuncuları uzaklara daldıran fiyatı belli oldu.

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Seçimlerimizle hikaye gidişatına kritik etkilerde bulunabildiğimiz Until Dawn'a 2015 yılında kavuşmuştuk.

Seçimlerimizle hikaye gidişatına kritik etkilerde bulunabildiğimiz Until Dawn'a 2015 yılında kavuşmuştuk.

Oyuncuyu içine bıraktığı gizemli olay örgüsü ve asla dağılmayan gergin atmosferi ile olumlu yorumlar almayı başaran Until Dawn'ın yakın zamanda remake versiyonu ile PlayStation 5'in yanında PC için de çıkacağını öğrenmiştik.

İlk kez PC kanadında oyuncularla buluşacak olan Until Dawn Remake'in fiyatı da nihayet belli oldu.

İlk kez PC kanadında oyuncularla buluşacak olan Until Dawn Remake'in fiyatı da nihayet belli oldu.

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Deadlabs yazarı billbil-kun'un bildirdiğine göre Sony Until Dawn Remake için 60 dolar, yani bugünkü kurla yaklaşık 2,025 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda.

Peki Until Dawn Remake ne zaman çıkacak?

Peki Until Dawn Remake ne zaman çıkacak?

Özellikle PC kanadında oyuncuların merakla bekledikleri yapım 4 Ekim tarihinde PC ve PlayStatioon 5 için çıkacak. Oyunun Türkçe dil desteğine de sahip olacağını belirtmeden geçmeyelim.

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