PC Yolu Gözüken Until Dawn Remake'in Cep Yakan Fiyatı Belli Oldu
PC Yolu Gözüken Until Dawn Remake'in Cep Yakan Fiyatı Belli Oldu
Geçtiğimiz günlerde PC'ye de geleceği müjdesini aldığımız PlayStation özel oyunu Until Dawn Remake'in oyuncuları uzaklara daldıran fiyatı belli oldu.
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Seçimlerimizle hikaye gidişatına kritik etkilerde bulunabildiğimiz Until Dawn'a 2015 yılında kavuşmuştuk.
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İlk kez PC kanadında oyuncularla buluşacak olan Until Dawn Remake'in fiyatı da nihayet belli oldu.
Peki Until Dawn Remake ne zaman çıkacak?
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