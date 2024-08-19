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Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek

Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 16:01

Yıllardır tahtı sallanmayan The Sims serisinin güçlü rakipleri arasında görülen yaşam simülasyonu inZOI'nin karakter yaratma stüdyosu Steam'de ücretsiz olarak yayınlanacak.

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PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu inZOI türün hayranlarının şimdiden yakın takibinde.

PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu inZOI türün hayranlarının şimdiden yakın takibinde.

Gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken ve oyunculara hayallerindeki hayatı yaşatacak inZOI bizleri Zoi'lerin hayatlarına ortak ederken hem karakterler, hem de çevremiz üzerinde bol bol kontrol şansı tanıyacak.

Merakla beklediğimiz inZOI'nin karakter stüdyosu ise Steam üzerinden ücretsiz yayınlanacak.

Merakla beklediğimiz inZOI'nin karakter stüdyosu ise Steam üzerinden ücretsiz yayınlanacak.

Oyunculara çok çeşitli karakter yaratma seçenekleri sunan inZOI karakterinin saç diplerine kadar özelleştirmeden rahat edemeyen oyuncuları yalnızca bu stüdyo kısmında dahi saatlerce ekran başına kilitleyecek gibi zira oyunda 250'den fazla özelleştirme seçeneği yer alacak. Bunun dışında oyunun resmi mod desteğine de sahip olacağını hatırlatalım.

Peki inZOI'nin karakter stüdyosu ne zaman Steam'deki yerini alacak?

Peki inZOI'nin karakter stüdyosu ne zaman Steam'deki yerini alacak?

Başında saatlerimizi geçireceğimiz şimdiden bariz olan inZOI karakter stüdyosu 21 Ağustos TSİ 07:00 ve 26 Ağustos TSİ 07:00 arasında ücretsiz erişilebilir olacak. Oyunun çıkış tarihine dair ise elimizde hala net bir açıklama yok.

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