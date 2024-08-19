Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek

Oyunculara çok çeşitli karakter yaratma seçenekleri sunan inZOI karakterinin saç diplerine kadar özelleştirmeden rahat edemeyen oyuncuları yalnızca bu stüdyo kısmında dahi saatlerce ekran başına kilitleyecek gibi zira oyunda 250'den fazla özelleştirme seçeneği yer alacak. Bunun dışında oyunun resmi mod desteğine de sahip olacağını hatırlatalım.