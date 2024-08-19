Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek
Sims'in Güçlü Rakibi inZOI'nin Karakter Stüdyosu Steam'de Ücretsiz Oynanabilecek
Yıllardır tahtı sallanmayan The Sims serisinin güçlü rakipleri arasında görülen yaşam simülasyonu inZOI'nin karakter yaratma stüdyosu Steam'de ücretsiz olarak yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu inZOI türün hayranlarının şimdiden yakın takibinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merakla beklediğimiz inZOI'nin karakter stüdyosu ise Steam üzerinden ücretsiz yayınlanacak.
Peki inZOI'nin karakter stüdyosu ne zaman Steam'deki yerini alacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın