Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oyun Olamayacak Kadar Gerçek Duran Crimson Desert İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Oyun Olamayacak Kadar Gerçek Duran Crimson Desert İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 16:55

Gamescom 2024 kapsamında tekrar karşımıza çıkacak olan ve ilk fragmanıyla bizleri adeta hayrete düşüren Crimson Desert için yeni bir video yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk oynanış fragmanı yayınlanalı neredeyse 1 sene oldu!

İlk oynanış fragmanı yayınlanalı neredeyse 1 sene oldu!

Tam 11 ay önce yayınlanan ilk oynanış fragmanı bizleri gerçekten hayrete düşürmüştü. Muhteşem görünen grafikler, gerçekçi bir oynanış ve dolu açık dünyası ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan Crimson Desert için yeni bir video daha yayınlandı.

Gamescom 2024'ün yıldızlarından birisi olacak.

Gamescom 2024'ün yıldızlarından birisi olacak.

Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyun geçen sene Gamescom etkinliğinde duyurulmuştu ve bu sene 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Gamescom 2024 etkinliğinde de boy gösterecek. Ayrıca oyunun bir demo sürümü de oynanabilir olacak.

Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın