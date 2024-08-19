Oyun Olamayacak Kadar Gerçek Duran Crimson Desert İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
Oyun Olamayacak Kadar Gerçek Duran Crimson Desert İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
Gamescom 2024 kapsamında tekrar karşımıza çıkacak olan ve ilk fragmanıyla bizleri adeta hayrete düşüren Crimson Desert için yeni bir video yayınlandı.
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İlk oynanış fragmanı yayınlanalı neredeyse 1 sene oldu!
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Gamescom 2024'ün yıldızlarından birisi olacak.
Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;
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