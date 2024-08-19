Oyun Olamayacak Kadar Gerçek Duran Crimson Desert İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyun geçen sene Gamescom etkinliğinde duyurulmuştu ve bu sene 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Gamescom 2024 etkinliğinde de boy gösterecek. Ayrıca oyunun bir demo sürümü de oynanabilir olacak.