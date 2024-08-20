Black Myth: Wukong 24 Saat Geçmeden Steam'in En Çok Oynanan İkinci Oyunu Oldu
Black Myth: Wukong 24 Saat Geçmeden Steam'in En Çok Oynanan İkinci Oyunu Oldu
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Yılın en çok beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong çıkışıyla tozu dumana kattı desek yeridir.
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Neredeyse çıkar çıkmaz 1 milyon anlık oyuncu sayısını geride bırakan Black Myth: Wukong'un yükselişi duracak gibi değil.
Black Myth: Wukong yükselişini sürdürerek Steam'de aynı anda en çok oynanan ikinci oyun olmayı başardı!
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