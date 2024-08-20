Black Myth: Wukong 24 Saat Geçmeden Steam'in En Çok Oynanan İkinci Oyunu Oldu

Yılın en beklenen oyunlarından olsa da muhtemelen hiç kimse Black Myth: Wukong'dan böylesi bir başarı beklemiyordu. 2.138.142 eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımın önünde ise yalnızca 3.257.248 eş zamanlı oyuncuyla liderliğini sürdüren PUBG: Battlegrounds var. Black Myth: Wukong'un Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi güçlü rakiplerini de birer birer geride bırakarak eş zamanlı oyuncu sayısına göre en çok oynanan tek oyunculu oyun unvanını kaptığını belirtmeden geçmeyelim.