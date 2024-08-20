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Black Myth: Wukong 24 Saat Geçmeden Steam'in En Çok Oynanan İkinci Oyunu Oldu

Black Myth: Wukong 24 Saat Geçmeden Steam'in En Çok Oynanan İkinci Oyunu Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 17:32

Çıkışının üzerinden henüz 24 saat dahi geçmemiş olan Black Myth: Wukong Steam'de rekorları altüst ede ede ilerlemeye devam ediyor. Oyun şimdiden Steam'de eş zamanlı oyuncu sıralamasında ikinciliği Palworld'ün elinden kaptı bile!

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Yılın en çok beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong çıkışıyla tozu dumana kattı desek yeridir.

Yılın en çok beklenen oyunlarından Black Myth: Wukong çıkışıyla tozu dumana kattı desek yeridir.

Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science tarafından geliştirilen ve bölgenin halk hikayelerinden esinlenen oyun PC ve PlayStation 5 için çıktı ve neredeyse daha çıkar çıkmaz müthiş bir ivmeyle anlık oyuncu sayısında rekora göz dikti.

Neredeyse çıkar çıkmaz 1 milyon anlık oyuncu sayısını geride bırakan Black Myth: Wukong'un yükselişi duracak gibi değil.

Neredeyse çıkar çıkmaz 1 milyon anlık oyuncu sayısını geride bırakan Black Myth: Wukong'un yükselişi duracak gibi değil.

Çıktığı ilk saatlerde 1,443,570 anlık oyuncuyla Counter-Strike 2, Palworld ve PUBG: Battlegrounds'ın ardından dördüncülüğü zorlanmadan kapan Black Myth: Wukong listede emin adımlarla daha da yukarı tırmanmaya devam ediyor.

Black Myth: Wukong yükselişini sürdürerek Steam'de aynı anda en çok oynanan ikinci oyun olmayı başardı!

Black Myth: Wukong yükselişini sürdürerek Steam'de aynı anda en çok oynanan ikinci oyun olmayı başardı!

Yılın en beklenen oyunlarından olsa da muhtemelen hiç kimse Black Myth: Wukong'dan böylesi bir başarı beklemiyordu. 2.138.142 eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapımın önünde ise yalnızca 3.257.248 eş zamanlı oyuncuyla liderliğini sürdüren PUBG: Battlegrounds var. Black Myth: Wukong'un Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi güçlü rakiplerini de birer birer geride bırakarak eş zamanlı oyuncu sayısına göre en çok oynanan tek oyunculu oyun unvanını kaptığını belirtmeden geçmeyelim.

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