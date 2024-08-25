İdolü Ronaldo 2 Günde Kendisini Geçince IShowSpeed'in Tepkisi "Masaya Dalmak" Oldu!
İdolü Ronaldo 2 Günde Kendisini Geçince IShowSpeed'in Tepkisi "Masaya Dalmak" Oldu!
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Futbolun yaşayan efsanelerinden Christiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde açtığı YouTube kanalıyla tozu dumana kattı desek yeridir.
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Ronaldo'nun ayağının tozuyla geride bıraktığı ünlü YouTuber'lardan biri de en büyük hayranlarından IShowSpeed oldu.
IShowSpeed hayranı olduğu Ronaldo'nun kendi abone sayısını ayağının tozuyla geçmesine tam da kendinden bekleneceği gibi tepki verdi.
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