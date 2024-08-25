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İdolü Ronaldo 2 Günde Kendisini Geçince IShowSpeed'in Tepkisi "Masaya Dalmak" Oldu!

İdolü Ronaldo 2 Günde Kendisini Geçince IShowSpeed'in Tepkisi "Masaya Dalmak" Oldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 13:15

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun YouTube kanalı açmasıyla platformda rekabet kızıştı! YouTube'un en popüler içerik üreticilerinden IShowSpeed idolü Ronaldo'nun kendi abone sayısını geçmesini tam da kendinden beklenecek bir şekilde karşıladı.

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Futbolun yaşayan efsanelerinden Christiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde açtığı YouTube kanalıyla tozu dumana kattı desek yeridir.

Futbolun yaşayan efsanelerinden Christiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde açtığı YouTube kanalıyla tozu dumana kattı desek yeridir.

Dünyaca ünlü futbolcu YouTube'a katıldığı ilk 24 saatte 25 milyon takipçiyi geride bırakarak eşine bu zamana dek rastlanmamış bir başarıya imza attı. Ronaldo sürekli yükselen abone sayısı ile şimdiden pek çok popüler YouTuber'ı da geride bırakmayı başardı.

Ronaldo'nun ayağının tozuyla geride bıraktığı ünlü YouTuber'lardan biri de en büyük hayranlarından IShowSpeed oldu.

Ronaldo'nun ayağının tozuyla geride bıraktığı ünlü YouTuber'lardan biri de en büyük hayranlarından IShowSpeed oldu.

Kendisiyle tanıştığında gözyaşları içinde kalan, EA Sports FC'de Ronaldo kartı çıkarttığında yerinde duramayan ve hatta satın aldığı ilk arabayı Ronaldo temasıyla süsleyen IShowSpeed YouTube'da 28 milyonu aşkın takipçiye sahipken Ronaldo'nun bu sayıyı geçmesi hiç zor olmadı zira ünlü futbolcunun şu anda neredeyse 43 milyon takipçisi var.

IShowSpeed hayranı olduğu Ronaldo'nun kendi abone sayısını ayağının tozuyla geçmesine tam da kendinden bekleneceği gibi tepki verdi.

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