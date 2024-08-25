İdolü Ronaldo 2 Günde Kendisini Geçince IShowSpeed'in Tepkisi "Masaya Dalmak" Oldu!

Kendisiyle tanıştığında gözyaşları içinde kalan, EA Sports FC'de Ronaldo kartı çıkarttığında yerinde duramayan ve hatta satın aldığı ilk arabayı Ronaldo temasıyla süsleyen IShowSpeed YouTube'da 28 milyonu aşkın takipçiye sahipken Ronaldo'nun bu sayıyı geçmesi hiç zor olmadı zira ünlü futbolcunun şu anda neredeyse 43 milyon takipçisi var.