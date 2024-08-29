Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!

Amazon’un Prime servisine dahil olan hizmetlerden Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyunlar ve avantajlar sunuyor. Bu ay ise Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu şerefine iki sevilen Yüzüklerin Efendisi oyunu da Prime Gaming kütüphanesine ücretsiz olarak ekleniyor.