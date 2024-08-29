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Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!

Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 17:10

Steam fiyatlarının toplamı 40 dolar, yani yaklaşık 1,360 TL’yi bulan iki sevilen Yüzüklerin Efendisi oyunu Prime Gaming kullanıcıları için bedava oldu.

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Amazon Prime Gaming kütüphanesine bu ay Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ikinci sezonu şerefine ekstra iki oyun daha katılıyor.

Amazon Prime Gaming kütüphanesine bu ay Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ikinci sezonu şerefine ekstra iki oyun daha katılıyor.

Amazon’un Prime servisine dahil olan hizmetlerden Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyunlar ve avantajlar sunuyor. Bu ay ise Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu şerefine iki sevilen Yüzüklerin Efendisi oyunu da Prime Gaming kütüphanesine ücretsiz olarak ekleniyor.

Toplam Steam değerleri 1,360 TL’yi bulan iki Yüzüklerin Efendisi oyununu ücretsiz alabilirsiniz.

Toplam Steam değerleri 1,360 TL’yi bulan iki Yüzüklerin Efendisi oyununu ücretsiz alabilirsiniz.

Her yaştan oyuncunun keyifle oynayabileceği ve serideki olayları LEGO yapımlarının kendine has mizahı ile harmanlayan LEGO The Lord of the Rings ve bu evrene dair hala en sevilen oyunlardan olan Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition bu ay Prime Gaming kullanıcılarının bedava sahip olabileceği oyunlar arasına eklendi.

Amazon Prime Gaming’in bu ayki bedava oyunları yalnızca bunlarla da sınırlı değil.

Amazon Prime Gaming’in bu ayki bedava oyunları yalnızca bunlarla da sınırlı değil.

İlk ay ücretsiz denenebilen, ardından ise 39,99 TL’lik aylık abonelik ücreti talep eden Amazon Prime’a dahil olan Prime Gaming ile bu ay 20’den fazla oyunu da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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