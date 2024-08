Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!

Her yaştan oyuncunun keyifle oynayabileceği ve serideki olayları LEGO yapımlarının kendine has mizahı ile harmanlayan LEGO The Lord of the Rings ve bu evrene dair hala en sevilen oyunlardan olan Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition bu ay Prime Gaming kullanıcılarının bedava sahip olabileceği oyunlar arasına eklendi.