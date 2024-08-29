Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!
Steam Fiyatları 1,360 TL'yi Bulan İki Yüzüklerin Efendisi Oyunu Prime Gaming ile Ücretsiz!
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Amazon Prime Gaming kütüphanesine bu ay Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ikinci sezonu şerefine ekstra iki oyun daha katılıyor.
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Toplam Steam değerleri 1,360 TL’yi bulan iki Yüzüklerin Efendisi oyununu ücretsiz alabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming’in bu ayki bedava oyunları yalnızca bunlarla da sınırlı değil.
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