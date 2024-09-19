Abidin'in "Korhan" Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı İzleyiciden Tam Not Aldı
Abidin'in "Korhan" Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı İzleyiciden Tam Not Aldı
Yalı Çapkını 3. sezonu başrollere başka partnerlerin getirilmesiyle yoğun tepki toplamış ve dizi izleyicisini kaybetmişti. Yalı Çapkını'nın 75. bölüm 3. fragmanı izleyicilere tam olarak istediğini verirken fragmana gelen yorumlar izleyicilerin geri dönüşünü müjdeledi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonu ilk sezonlardan çok uzak bir performansla açılış yaptı.
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74. bölümüyle sezonu açan Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in yok yere ayrılması ve her ikisinin de başka kişilerle birlikte olması izleyiciyi diziden epey uzaklaştırmış ve izleyiciler artık diziyi izlemeyeceklerini paylaşmışlardı.
74. bölüm hayal kırıklığı olmasına rağmen 75. bölüm fragmanıyla beklenti yaratan Yalı Çapkını, hikayeye yön verecek enfes bir kaosu ortaya attı.
Fragmanda Suna'yla evlenen Abidin'in aslında Korhan olduğunu öğrenirken bunu Suna'nın bilmesi ve üstelik Seyran ve Ferit'i de Suna'nın ayırması hepimizi şoke etti.
Yeni bölüm fragmanı hiçbir şeyden habersiz SeyFer için umudumuzu yeşertirken çoğu izleyici fragmandan memnun kalıp diziye geri döneceğini müjdeledi.
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İşte Yalı Çapkını'nın son fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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