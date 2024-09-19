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MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Kerem'e Söylediği İmalı Sözler Tepki Topladı

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Kerem'e Söylediği İmalı Sözler Tepki Topladı

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 12:41

MasterChef Türkiye'nin geçen akşamki yayınında Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı anlaşıldı. X/Twitter'da @Fridaaka41 adlı bir kullanıcının yorumu Mehmet Şef Kerem'i kıskanıyor mu dedirtti.

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MasterChef Türkiye'de her hafta heyecan ve tansiyon giderek artıyor. Yarışmacılar kazandıkları tecrübelerle her hafta daha mücadeleci ve rekabetçi bir portre çiziyor.

MasterChef Türkiye'de her hafta heyecan ve tansiyon giderek artıyor. Yarışmacılar kazandıkları tecrübelerle her hafta daha mücadeleci ve rekabetçi bir portre çiziyor.

Tabii Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara söyledikleri laflar da izleyenlerin akıllarına rekabet konusunu akıllara getiriyor. Geçtiğimiz akşamki yarışmada Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı yorumlandı.

Tabii Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara söyledikleri laflar da izleyenlerin akıllarına rekabet konusunu akıllara getiriyor. Geçtiğimiz akşamki yarışmada Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı yorumlandı.

X/Twitter'da @Fridaaka41 adlı bir MasterChef izleyicisi, "Koca adamsın, yarışmacı diye seçtiğiniz adamı kendine rakip sanıyorsun. Eskiden ustalar boynuz kulağı geçsin istermiş, Mehmet Şef'in ise en büyük rakibi olmuş Kerem" diyerek Mehmet Şef'e taş attı.

Kullanıcının bu yorumuna hem hak veren hem de abartı bulan tepkiler gecikmedi:

Kullanıcının bu yorumuna hem hak veren hem de abartı bulan tepkiler gecikmedi:

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