MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Kerem'e Söylediği İmalı Sözler Tepki Topladı

MasterChef Türkiye'nin geçen akşamki yayınında Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı anlaşıldı. X/Twitter'da @Fridaaka41 adlı bir kullanıcının yorumu Mehmet Şef Kerem'i kıskanıyor mu dedirtti.