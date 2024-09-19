MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Kerem'e Söylediği İmalı Sözler Tepki Topladı
MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Kerem'e Söylediği İmalı Sözler Tepki Topladı
MasterChef Türkiye'nin geçen akşamki yayınında Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı anlaşıldı. X/Twitter'da @Fridaaka41 adlı bir kullanıcının yorumu Mehmet Şef Kerem'i kıskanıyor mu dedirtti.
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MasterChef Türkiye'de her hafta heyecan ve tansiyon giderek artıyor. Yarışmacılar kazandıkları tecrübelerle her hafta daha mücadeleci ve rekabetçi bir portre çiziyor.
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Tabii Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara söyledikleri laflar da izleyenlerin akıllarına rekabet konusunu akıllara getiriyor. Geçtiğimiz akşamki yarışmada Mehmet Şef'in yarışmacı Kerem'e çıkışı çok farklı yorumlandı.
Kullanıcının bu yorumuna hem hak veren hem de abartı bulan tepkiler gecikmedi:
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