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Olay Çıkmıştı: Demet Akalın'dan Müge Anlı Hakkında Yeni Paylaşım

Olay Çıkmıştı: Demet Akalın'dan Müge Anlı Hakkında Yeni Paylaşım

Demet Akalın Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 15:40

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin Güran olayını işlemediği için kendisine tepki gösterenlere yanıt vermişti. Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınan Demet Akalın, X hesabı üzerinden tartışmanın fitilini ateşlerken Müge Anlı'dan hamle gecikmedi.

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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Anlı Narin Güran olayını işlemediği için kendisini eleştirenlere sert söylemlerde bulundu.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Anlı Narin Güran olayını işlemediği için kendisini eleştirenlere sert söylemlerde bulundu.

"Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.

"Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.

Hatta burada bahsetmiştik:

Müge Anlı'nın Narin olayını işlemediği hakkında attığı tweetle gündem olan Demet Akalın, Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınırken ikili arasında kısa sürede soğuk rüzgarlar esti.

Müge Anlı'nın Narin olayını işlemediği hakkında attığı tweetle gündem olan Demet Akalın, Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınırken ikili arasında kısa sürede soğuk rüzgarlar esti.

O haberimiz de burada:

"Mügecim bana sallamana gerek yok!" şeklinde açıklama yapan Demet Akalın tartışmanın fitilini daha da ateşlerken olaydan birkaç saat sonra Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi.

"Mügecim bana sallamana gerek yok!" şeklinde açıklama yapan Demet Akalın tartışmanın fitilini daha da ateşlerken olaydan birkaç saat sonra Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi.

Müge Anlı'nın kendisini aradığını belirten Demet Akalın, Anlı'nın kendisine "Sana söyler miyim aşk olsun" dediğini paylaştı.

Müge Anlı'nın kendisini aradığını belirten Demet Akalın, Anlı'nın kendisine "Sana söyler miyim aşk olsun" dediğini paylaştı.
twitter.com

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