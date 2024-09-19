Olay Çıkmıştı: Demet Akalın'dan Müge Anlı Hakkında Yeni Paylaşım
Olay Çıkmıştı: Demet Akalın'dan Müge Anlı Hakkında Yeni Paylaşım
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin Güran olayını işlemediği için kendisine tepki gösterenlere yanıt vermişti. Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınan Demet Akalın, X hesabı üzerinden tartışmanın fitilini ateşlerken Müge Anlı'dan hamle gecikmedi.
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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Anlı Narin Güran olayını işlemediği için kendisini eleştirenlere sert söylemlerde bulundu.
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"Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.
Müge Anlı'nın Narin olayını işlemediği hakkında attığı tweetle gündem olan Demet Akalın, Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınırken ikili arasında kısa sürede soğuk rüzgarlar esti.
"Mügecim bana sallamana gerek yok!" şeklinde açıklama yapan Demet Akalın tartışmanın fitilini daha da ateşlerken olaydan birkaç saat sonra Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi.
Müge Anlı'nın kendisini aradığını belirten Demet Akalın, Anlı'nın kendisine "Sana söyler miyim aşk olsun" dediğini paylaştı.
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