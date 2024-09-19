Olay Çıkmıştı: Demet Akalın'dan Müge Anlı Hakkında Yeni Paylaşım

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin Güran olayını işlemediği için kendisine tepki gösterenlere yanıt vermişti. Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınan Demet Akalın, X hesabı üzerinden tartışmanın fitilini ateşlerken Müge Anlı'dan hamle gecikmedi.