Yine Spoiler Verdi! Şerbo Nilay Yeni Sezonda Tesettürden mi Çıkacak?
Yine Spoiler Verdi! Şerbo Nilay Yeni Sezonda Tesettürden mi Çıkacak?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ogLzN...
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Tümer'in sorularını yanıtlayan Civelek, yeni sezon hakkında bomba bir açıklama yaptı.
KAYNAK: Saba Tümer'le 'Bu Yaz'
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek hem dizi hem oyuncular hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor.
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Civelek'in Şerbo'dan spoiler vermesi artık alışılmış bir durum haline gelirken Saba Tümer'in kanalına konuk olup yine çenesini tutamadı.
3. sezon için spoiler isteyen Saba Tümer'in bu teklifini geri çevirmeyen Feyza Civelek, Nilay karakteri hakkında bomba bir açıklama yaptı.
3. sezonda Nilay'ın tesettürünü açacağını belirten Civelek, ayrıca Görkem'in ölmediğini de ta o zamandan belirtmiş.
İşte o anlar:
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