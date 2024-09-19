Yine Spoiler Verdi! Şerbo Nilay Yeni Sezonda Tesettürden mi Çıkacak?

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Tümer'in sorularını yanıtlayan Civelek, yeni sezon hakkında bomba bir açıklama yaptı.

KAYNAK: Saba Tümer'le 'Bu Yaz'