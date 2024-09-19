Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Sette Ders Çalışırken Görüntülendi

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Sette Ders Çalışırken Görüntülendi

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 17:34

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş, dizi setinde ders çalışırken görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.

NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.

Yeni sezon fragmanıyla resmen fırtınalar estiren Kızıl Goncalar'ın set fotoğrafları sosyal medyaya yavaş yavaş sızarken bu defa dizinin bir oyuncusunun paylaşımı gündem oldu.

Yeni sezon fragmanıyla resmen fırtınalar estiren Kızıl Goncalar'ın set fotoğrafları sosyal medyaya yavaş yavaş sızarken bu defa dizinin bir oyuncusunun paylaşımı gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ı Seçkin'i Tuğrul Tülek, Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın sette ders çalışırkenki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızıl Goncalar'ı Seçkin'i Tuğrul Tülek, Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın sette ders çalışırkenki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Hem işi hem okulunu bir arada götüren Mina Demirtaş haliyle izleyicilerden alkış topladı.

Hem işi hem okulunu bir arada götüren Mina Demirtaş haliyle izleyicilerden alkış topladı.
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın