Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Sette Ders Çalışırken Görüntülendi
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Sette Ders Çalışırken Görüntülendi
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş, dizi setinde ders çalışırken görüntülendi.
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NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül günü yeni sezona "Merhaba" diyecek.
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Yeni sezon fragmanıyla resmen fırtınalar estiren Kızıl Goncalar'ın set fotoğrafları sosyal medyaya yavaş yavaş sızarken bu defa dizinin bir oyuncusunun paylaşımı gündem oldu.
Kızıl Goncalar'ı Seçkin'i Tuğrul Tülek, Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın sette ders çalışırkenki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Hem işi hem okulunu bir arada götüren Mina Demirtaş haliyle izleyicilerden alkış topladı.
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