Fiyatı Dudak Uçuklattı: Yalı Çapkını'ndaki Meşhur Yalı Satışa Çıkarıldı!
Fiyatı Dudak Uçuklattı: Yalı Çapkını'ndaki Meşhur Yalı Satışa Çıkarıldı!
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin geçtiği meşhur yalı, Sarıyer Gazetesi'nin özel haberine göre satışa çıkarıldı. Yalının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...
KAYNAK: Sarıyer Gazetesi/ Bekir Batu
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3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın ana çekim mekanı olan meşhur yalı satışa çıkarıldı.
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Dizide Korhan Yalısı olarak izlediğimiz Şevket Sabancı Yalısı boğazın en pahalı konutlarından olurken Sarıyer Gazetesi özel haberi resmen fiyat algımızı bozdu.
Şu an Dilek Sabancı'ya ait olan ve dizi ekibinin 2 yıl önce 600 bin TL'ye kiraladığı Şevket Sabancı Yalısı tam 1 milyar 250 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.
Bekir Batu özel haberinde yalının 14 odalı ve 2 bin 380 metrekarelik bir alana sahip olduğu belirtildi.
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