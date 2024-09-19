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Fiyatı Dudak Uçuklattı: Yalı Çapkını'ndaki Meşhur Yalı Satışa Çıkarıldı!

Fiyatı Dudak Uçuklattı: Yalı Çapkını'ndaki Meşhur Yalı Satışa Çıkarıldı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 18:01

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin geçtiği meşhur yalı, Sarıyer Gazetesi'nin özel haberine göre satışa çıkarıldı. Yalının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...

KAYNAK: Sarıyer Gazetesi/ Bekir Batu

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3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın ana çekim mekanı olan meşhur yalı satışa çıkarıldı.

3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın ana çekim mekanı olan meşhur yalı satışa çıkarıldı.

Dizide Korhan Yalısı olarak izlediğimiz Şevket Sabancı Yalısı boğazın en pahalı konutlarından olurken Sarıyer Gazetesi özel haberi resmen fiyat algımızı bozdu.

Dizide Korhan Yalısı olarak izlediğimiz Şevket Sabancı Yalısı boğazın en pahalı konutlarından olurken Sarıyer Gazetesi özel haberi resmen fiyat algımızı bozdu.

Şu an Dilek Sabancı'ya ait olan ve dizi ekibinin 2 yıl önce 600 bin TL'ye kiraladığı Şevket Sabancı Yalısı tam 1 milyar 250 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Şu an Dilek Sabancı'ya ait olan ve dizi ekibinin 2 yıl önce 600 bin TL'ye kiraladığı Şevket Sabancı Yalısı tam 1 milyar 250 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Bekir Batu özel haberinde yalının 14 odalı ve 2 bin 380 metrekarelik bir alana sahip olduğu belirtildi.

Bekir Batu özel haberinde yalının 14 odalı ve 2 bin 380 metrekarelik bir alana sahip olduğu belirtildi.

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