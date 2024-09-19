Fiyatı Dudak Uçuklattı: Yalı Çapkını'ndaki Meşhur Yalı Satışa Çıkarıldı!

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin geçtiği meşhur yalı, Sarıyer Gazetesi'nin özel haberine göre satışa çıkarıldı. Yalının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten...

KAYNAK: Sarıyer Gazetesi/ Bekir Batu