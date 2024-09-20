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"Ezik Rolü Yapıyor!" MasterChef'ten Elenen Deniz, Ayşe Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

"Ezik Rolü Yapıyor!" MasterChef'ten Elenen Deniz, Ayşe Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 16:31

MasterChef Türkiye'den elenen Deniz Yılmaz, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Deniz katıldığı programda MasterChef Ayşe hakkında çok sert sözler dile getirdi.

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MasterChef Deniz Yılmaz, bu seneki programın en tartışılan isimlerinden biriydi. Özellikle yarışma boyunca gösterdiği gergin ve panik tavırların yanı sıra yarışmacıların atışması hiç gündemden düşmedi.

MasterChef Deniz Yılmaz, bu seneki programın en tartışılan isimlerinden biriydi. Özellikle yarışma boyunca gösterdiği gergin ve panik tavırların yanı sıra yarışmacıların atışması hiç gündemden düşmedi.

Yarışmanın ilk haftalarında elenmiş olsa bile Deniz zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve programdaki tavırlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Yarışmanın ilk haftalarında elenmiş olsa bile Deniz zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve programdaki tavırlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Deniz geçtiğimiz günlerde modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Sivri diliyle çok eleştirilen Deniz hem MasterChef hem de Ayşe hakkında zehir zemberek konuştu.

Deniz geçtiğimiz günlerde modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Sivri diliyle çok eleştirilen Deniz hem MasterChef hem de Ayşe hakkında zehir zemberek konuştu.

"Yarışmada en zorlandığın an neydi?" sorusuna bir anda yarışmada karşısına çıkan isotu söyledi. Deniz yaptığı açıklamada "İsota alerjim var ve bir anda karşıma çıktı. O an durup yarışmayı terk etmeyi düşündüm ama tarifi yapmak zorunda kaldım. Nefesim kesildi, sağlık ekipleri bana müdahale etti. O bölümler verilmedi ama sonunda ana kadroya seçildim" dedi.

"Yarışmada en zorlandığın an neydi?" sorusuna bir anda yarışmada karşısına çıkan isotu söyledi. Deniz yaptığı açıklamada "İsota alerjim var ve bir anda karşıma çıktı. O an durup yarışmayı terk etmeyi düşündüm ama tarifi yapmak zorunda kaldım. Nefesim kesildi, sağlık ekipleri bana müdahale etti. O bölümler verilmedi ama sonunda ana kadroya seçildim" dedi.

Deniz'in sözleri arasından en dikkat çeken ise MasterChef Ayşe'ye dair lafları oldu. Deniz programda Ayşe'yi başlangıçta sevdiğini ve yarışmada daha da ileriye gitmesini istediğini söyledi. Ardından söylediği sözler ise çok sertti.

Deniz'in sözleri arasından en dikkat çeken ise MasterChef Ayşe'ye dair lafları oldu. Deniz programda Ayşe'yi başlangıçta sevdiğini ve yarışmada daha da ileriye gitmesini istediğini söyledi. Ardından söylediği sözler ise çok sertti.
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Deniz Yılmaz yaptığı açıklamada,

Deniz Yılmaz yaptığı açıklamada,

'Ben hayatta yalana tahammül edemiyorum. Ayşe'yi çok uyardım, bu yayınlandı. Benden özür diledi ama aynı hataları yapmaya devam etti. Türk halkı ezilen ve kendini acındıran kişileri çok sever. Bu yüzden Ayşe çok ön planda. Ayşe insanlara çok doğal gibi geliyor ama tamamen kameralara oynuyor. Ayşe'de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi' dedi.

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