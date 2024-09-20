"Ezik Rolü Yapıyor!" MasterChef'ten Elenen Deniz, Ayşe Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

'Ben hayatta yalana tahammül edemiyorum. Ayşe'yi çok uyardım, bu yayınlandı. Benden özür diledi ama aynı hataları yapmaya devam etti. Türk halkı ezilen ve kendini acındıran kişileri çok sever. Bu yüzden Ayşe çok ön planda. Ayşe insanlara çok doğal gibi geliyor ama tamamen kameralara oynuyor. Ayşe'de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi' dedi.