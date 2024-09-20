Karın Kaslarının Fotoşop Olduğu İddia Edilen Sinan Akçıl, Burak Özçivit Gibi 'Hımbıl' Olmak İstediğini Söyledi
Karın Kaslarının Fotoşop Olduğu İddia Edilen Sinan Akçıl, Burak Özçivit Gibi 'Hımbıl' Olmak İstediğini Söyledi
TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Sinan Akçıl fotoşop iddialarına fena çıkıştı. Ardından Burak Özçivit gibi olmak istediğini söyleyen Akçıl, oyuncuyu 'hımbıl' olarak tanımladı!
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen bir isim.
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Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Akçıl, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açmaya devam ediyor.
Son olarak, yeni projeleri ve müzik çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarıyla magazin dünyasında yine fırtınalar estiren Akçıl'ın karın kasları tartışma yaratmıştı.
Karın kaslarının bu poz sonrasında fotoşop olduğu iddia edilmiş, kendisi dillere fena düşmüştü. TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Akçıl fotoşop iddialarına cevap verdi.
Fotoşop var diyenlere "Beyin ameliyatı öneriyorum." diyerek tepki gösteren şarkıcı önce canlı yayın sırasında açıp kaslarını gösterdi, ardından “Ama hayat böyle geçmez. Artık hımbıl bir erkek olmak istiyorum. Burak Özçivit kardeşime de helal olsun. Ben de öyle olacağım.” diye ekledi.
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O anlara birlikte bakalım:
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