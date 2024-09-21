Görüş Bildir
Haberler
TV
Kimi Canlandıracak? Yargı Oyuncusu Bir Gece Masalı'na Transfer Oldu!

Kimi Canlandıracak? Yargı Oyuncusu Bir Gece Masalı'na Transfer Oldu!

Yargı Bir Gece Masalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 13:13

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç bölümdür yayınlanmasına rağmen enfes bir başarı sağlarken beğeniyle izlenilen diziye Yargı dizisinden başarılı bir oyuncu transfer oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen izleyicilerden tam not almayı başardı.

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen izleyicilerden tam not almayı başardı.

Başroller Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki uyum beklenenin aksine son derece beğenilirken sevilen dizi kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Başroller Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki uyum beklenenin aksine son derece beğenilirken sevilen dizi kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz üzere usta oyuncu Cezmi Baskın, Bir Gece Masalı'nın kadrosunda!

Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz üzere usta oyuncu Cezmi Baskın, Bir Gece Masalı'nın kadrosunda!

Baskın son olarak Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Merdan Dede karakterine hayat vermişti.

Sadece fragmanda gördüğümüz Cezmi Baskın'ın Bir Gece Masalı'nda nasıl bir karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.

Sadece fragmanda gördüğümüz Cezmi Baskın'ın Bir Gece Masalı'nda nasıl bir karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın