Kimi Canlandıracak? Yargı Oyuncusu Bir Gece Masalı'na Transfer Oldu!
Kimi Canlandıracak? Yargı Oyuncusu Bir Gece Masalı'na Transfer Oldu!
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç bölümdür yayınlanmasına rağmen enfes bir başarı sağlarken beğeniyle izlenilen diziye Yargı dizisinden başarılı bir oyuncu transfer oldu.
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atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, henüz birkaç bölümdür ekranda olmasına rağmen izleyicilerden tam not almayı başardı.
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Başroller Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki uyum beklenenin aksine son derece beğenilirken sevilen dizi kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz üzere usta oyuncu Cezmi Baskın, Bir Gece Masalı'nın kadrosunda!
Sadece fragmanda gördüğümüz Cezmi Baskın'ın Bir Gece Masalı'nda nasıl bir karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.
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