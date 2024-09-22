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Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümlerinden Bir Sahnede Aslında Görkem'in Mesajı Verilmiş!

Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümlerinden Bir Sahnede Aslında Görkem'in Mesajı Verilmiş!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 12:47 Son Güncelleme: 22.09.2024 - 12:56

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in ilk hayatımıza girdiği bölümlerden birindeki sahne yeniden gündem oldu. Aslında ta o zamanlardan Görkem'in mesajının verildiği ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Görkem muhteşem bir performansla Ünallar'ı kandırmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Görkem muhteşem bir performansla Ünallar'ı kandırmaya devam ediyor.

Ömer'le olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hamileliğini kullanarak eve dönen Görkem herkese kendini affettirmeye çalışıyor.

Ömer'le olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hamileliğini kullanarak eve dönen Görkem herkese kendini affettirmeye çalışıyor.

Dizinin ilk bölümlerinden bir sahneyi paylaşan izleyici aslında ta o zamanlardan Görkem'in birden fazla karakteri olacağının mesajını verdiklerini paylaştı.

Dizinin ilk bölümlerinden bir sahneyi paylaşan izleyici aslında ta o zamanlardan Görkem'in birden fazla karakteri olacağının mesajını verdiklerini paylaştı.

Görkem'le Ömer'in yatak sahnesinde aslında neler olacağı usta bir çekimle yansıtılmış👇🏻

Görkem'in aynadaki 2 yüzü hikayedeki rolünü anlatıyor olabilir.

Görkem'in aynadaki 2 yüzü hikayedeki rolünü anlatıyor olabilir.
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