Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümlerinden Bir Sahnede Aslında Görkem'in Mesajı Verilmiş!
Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümlerinden Bir Sahnede Aslında Görkem'in Mesajı Verilmiş!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in ilk hayatımıza girdiği bölümlerden birindeki sahne yeniden gündem oldu. Aslında ta o zamanlardan Görkem'in mesajının verildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Görkem muhteşem bir performansla Ünallar'ı kandırmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ömer'le olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hamileliğini kullanarak eve dönen Görkem herkese kendini affettirmeye çalışıyor.
Dizinin ilk bölümlerinden bir sahneyi paylaşan izleyici aslında ta o zamanlardan Görkem'in birden fazla karakteri olacağının mesajını verdiklerini paylaştı.
Görkem'le Ömer'in yatak sahnesinde aslında neler olacağı usta bir çekimle yansıtılmış👇🏻
Görkem'in aynadaki 2 yüzü hikayedeki rolünü anlatıyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın