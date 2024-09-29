Ekranlara Dönüyor: Güzel Oyuncu Mine Tugay'ın Yeni Sezonda Rol Alacağı Dizi Belli Oldu!
Ekranlara Dönüyor: Güzel Oyuncu Mine Tugay'ın Yeni Sezonda Rol Alacağı Dizi Belli Oldu!
Televizyon ekranlarının sevilen ismi Mine Tugay, geçtiğimiz yıl Yalı Çapkını'nda 10 bölüm rol almıştı. Güzel oyuncunun yeni sezonda rol alacağı dizi belli oldu.
Kaynak: 2. Sayfa
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Televizyon ekranlarının en beğenilen simalarından biri olan Mine Tugay, son olarak geçtiğimiz yıl Yalı Çapkını'nda rol almıştı.
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Yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı belirsiz olan güzel oyuncuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
2. Sayfa'nın haberine göre güzel oyuncu yeni sezonda Ebru Özkan ve Bülent İnal'ın rol aldığı dizinin kadrosuna katıldı.
Başrol olacağı iddia edilen Tugay'ın dizideki karakterine dair detaylar henüz netleşmedi.
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çok güzel kadın giyinişi de çok güzel 🥰
Yalı Çapkını'nda çok yaşlı gözüküyordu, filtreler efektlerle duruyordu.