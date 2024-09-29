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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 17:28

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Kızıl Goncalar'da Vahit karakterine hayat veren Tolga Tekin'e izleyicisinden komik yanıt😂

1. Kızıl Goncalar'da Vahit karakterine hayat veren Tolga Tekin'e izleyicisinden komik yanıt😂
twitter.com

2. MasterChef'te o komik anı kaçıran varsa sizin için yakaladık😂

3. Kızıl Goncalar'ın ilk bölümü ile ekranlara gelmesine saatler kala Muslera'nın paylaşımı... 😂

3. Kızıl Goncalar'ın ilk bölümü ile ekranlara gelmesine saatler kala Muslera'nın paylaşımı... 😂
twitter.com

4. Kızıl Goncalar'dan transfer olan Batuhan Yüzgüleç'i Kızılcık Şerbeti'nde gören seyirci hemen adapte olamadı😂

5. Yeni bölüm için izleyici hazır😂

5. Yeni bölüm için izleyici hazır😂
twitter.com
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6. Sağlam dostluklar nefretle başlar hepimiz bunu biliriz!

7. Kızıl Goncalar Arif 😂

7. Kızıl Goncalar Arif 😂
twitter.com

8. 😂

9. 😂

10. Cemretomuza yazık😂

10. Cemretomuza yazık😂
twitter.com
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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. 😂

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. 😂

14. 😂
twitter.com

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. 😂

17. 😂

17. 😂
twitter.com

18. Bahar başladı ama bazı kişiler tuhaf ve rahatsız ediciydi...

19. Evren ve Bahar öpüşmesi için diziyi izleyenler el kaldırsın!

20. Şerbo Nursema'ya kendinden çok benzeyen kullanıcı😂

20. Şerbo Nursema'ya kendinden çok benzeyen kullanıcı😂
twitter.com

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