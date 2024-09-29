Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Kızıl Goncalar'da Vahit karakterine hayat veren Tolga Tekin'e izleyicisinden komik yanıt😂
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3. Kızıl Goncalar'ın ilk bölümü ile ekranlara gelmesine saatler kala Muslera'nın paylaşımı... 😂
5. Yeni bölüm için izleyici hazır😂
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7. Kızıl Goncalar Arif 😂
10. Cemretomuza yazık😂
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11. 😂
13. 😂
14. 😂
15. 😂
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17. 😂
20. Şerbo Nursema'ya kendinden çok benzeyen kullanıcı😂
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