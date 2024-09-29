İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!
Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve her bölümüyle gündem olmayı başaran İnci Taneleri, çok yakında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin en çok konuşulan karakteri olan Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, Cosmopolitan Türkiye'ye verdiği röportajda karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından olan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Dansları ve kendine has tavrıyla dizinin en çok konuşulan karakteri Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, yeni sezon öncesi Cosmopolitan Türkiye'ye röportaj verdi.
Söylediğine göre güzel oyuncu Dilber'de kendisiyle ilgili çok şey buluyormuş...
Dilber'in her adımını savunduğunu ve ayrıca çocuksu bir karakter olduğunu dile getiren Ergüçlü, "Başına ne gelirse gelsin kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana." dedi.
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