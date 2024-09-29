İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Karakteriyle İlgili İtirafta Bulundu!

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve her bölümüyle gündem olmayı başaran İnci Taneleri, çok yakında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin en çok konuşulan karakteri olan Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, Cosmopolitan Türkiye'ye verdiği röportajda karakteriyle ilgili itirafta bulundu.