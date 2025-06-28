Sabriye, Survivor’da Adem’le Arasında Geçen Konuşmayı İfşa Etti: Neden Konuşmadıklarını İlk Kez Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0vXTV...
Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan milli sporcu Sabriye Şengül, uzun süredir sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yılın şampiyonu olan eski yarışmacı Adem Kılıççı ile neden konuşmadığını anlatan Şengül, modacı Pınar Kerimoğlu’nun programında samimi itiraflarda bulundu.
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Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.
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"Onu kardeşim gibi görüyordum."
Yıllar öncesinin meselesi ortaya döküldü. Sabriye, Adem'le aralarında geçen gizli bir konuşmayı ifşaladı.
Daha da çarpıcı bir açıklama yapan Şengül, Adem’e büyük bir sitemle şu sözleri yöneltti:
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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