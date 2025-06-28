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Sabriye, Survivor’da Adem’le Arasında Geçen Konuşmayı İfşa Etti: Neden Konuşmadıklarını İlk Kez Anlattı!

Sabriye, Survivor’da Adem’le Arasında Geçen Konuşmayı İfşa Etti: Neden Konuşmadıklarını İlk Kez Anlattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 14:18

Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan milli sporcu Sabriye Şengül, uzun süredir sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yılın şampiyonu olan eski yarışmacı Adem Kılıççı ile neden konuşmadığını anlatan Şengül, modacı Pınar Kerimoğlu’nun programında samimi itiraflarda bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0vXTV...
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Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.

Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.

Adem'le ilgili çıkan aşk iddialarına da değinen Sabriye, onunla dostane bir bağ kurduğunu düşünürken, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

"Onu kardeşim gibi görüyordum."

"Onu kardeşim gibi görüyordum."

Sabriye açıklamalarında Adem'i kardeş gibi gördüğünü belirtti ancak 'Ama seyirci de artık gerçek yüzünü görmüştür.' diye laf dokundurdu.

Yıllar öncesinin meselesi ortaya döküldü. Sabriye, Adem'le aralarında geçen gizli bir konuşmayı ifşaladı.

Yıllar öncesinin meselesi ortaya döküldü. Sabriye, Adem'le aralarında geçen gizli bir konuşmayı ifşaladı.

'Geçmişte ismini potaya yazmam gerekiyordu ama yazmadım. Ona sen beni yazmak istersen yazabilirsin, dedim. O sözlerim yayında çıkmadı, yayın arkasında söylemiştim. O ise bana, 'Seni yazmam. Yazarsam halk beni kötü görür' dedi. Ne olursa olsun ben yine de onun ismini yazmazdım.' dedi.

Daha da çarpıcı bir açıklama yapan Şengül, Adem’e büyük bir sitemle şu sözleri yöneltti:

Daha da çarpıcı bir açıklama yapan Şengül, Adem’e büyük bir sitemle şu sözleri yöneltti:

'Sema’nın yüzüne nasıl bakabiliyor, bir gün karşılaşınca bunu soracağım. Artık ne söylerse söylesin, inanmam.'

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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