Sabriye, Survivor’da Adem’le Arasında Geçen Konuşmayı İfşa Etti: Neden Konuşmadıklarını İlk Kez Anlattı!

'Geçmişte ismini potaya yazmam gerekiyordu ama yazmadım. Ona sen beni yazmak istersen yazabilirsin, dedim. O sözlerim yayında çıkmadı, yayın arkasında söylemiştim. O ise bana, 'Seni yazmam. Yazarsam halk beni kötü görür' dedi. Ne olursa olsun ben yine de onun ismini yazmazdım.' dedi.