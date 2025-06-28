Yetenek Sizsiniz'deki Bir Garip Performans Sosyal Medyada Goygoya Alet Oldu!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz'de bu hafta sahneye çıkan bir yarışmacı, sergilediği alışılmadık performansla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri şaşırttı. Yarışmacının sahnedeki yeteneği, bazı seyirciler tarafından ilgiyle izlenirken, kimileri performansı sıra dışı ve beklenmedik buldu.