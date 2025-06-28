Yetenek Sizsiniz'deki Bir Garip Performans Sosyal Medyada Goygoya Alet Oldu!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz'de bu hafta sahneye çıkan bir yarışmacı, sergilediği alışılmadık performansla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri şaşırttı. Yarışmacının sahnedeki yeteneği, bazı seyirciler tarafından ilgiyle izlenirken, kimileri performansı sıra dışı ve beklenmedik buldu.
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Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.
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Jüri üyeleri gösteri sonrasında farklı görüşler dile getirdiler.
İşte o performans...
Recep, böyle bir yeteneği olduğunu düşündüğünü ancak dikkat çekmeyince "Belki burada patlar" diyerek geldiğini söyledi.
Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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