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Yetenek Sizsiniz'deki Bir Garip Performans Sosyal Medyada Goygoya Alet Oldu!

Yetenek Sizsiniz'deki Bir Garip Performans Sosyal Medyada Goygoya Alet Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 12:18

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz'de bu hafta sahneye çıkan bir yarışmacı, sergilediği alışılmadık performansla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri şaşırttı. Yarışmacının sahnedeki yeteneği, bazı seyirciler tarafından ilgiyle izlenirken, kimileri performansı sıra dışı ve beklenmedik buldu.

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Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.

Performansın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte pek çok kullanıcı kendi yorumlarını paylaştı. Bazıları yarışmacının cesaretini alkışlarken, bazıları ise gösterinin programın konseptiyle ne kadar örtüştüğü konusunda tartışma başlattı.

Jüri üyeleri gösteri sonrasında farklı görüşler dile getirdiler.

Jüri üyeleri gösteri sonrasında farklı görüşler dile getirdiler.

Yarışmacının sahnedeki yeteneği hakkında sosyal medya kullanıcılarından da farklı yorumlar geldi. Bakalım siz izledikten sonra ne söyleyeceksiniz...

İşte o performans...

Recep, böyle bir yeteneği olduğunu düşündüğünü ancak dikkat çekmeyince "Belki burada patlar" diyerek geldiğini söyledi.

Recep, böyle bir yeteneği olduğunu düşündüğünü ancak dikkat çekmeyince "Belki burada patlar" diyerek geldiğini söyledi.

Sosyal medyadan gelen yorumlar...

Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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