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Şampiyon Geri mi Dönüyor? Adem Kılıçcı Survivor 2026’ya Katılacak mı?

Şampiyon Geri mi Dönüyor? Adem Kılıçcı Survivor 2026’ya Katılacak mı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 10:18

Survivor 2025 şampiyonu olarak 2. kez kupayı kaldıran ve büyük ödülün sahibi olan Adem Kılıçcı, gönülleri fethetti. Onun yarışmadaki duruşu ve mücadelesini halk çok sevdi ki bugün milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Hal böyle olunca da Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Kılıççı'ya 'Yeniden katılacak mısın?' diye soruldu. Bakın, ne yanıt verdi?

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Xh9O6...
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Bu yıl Survivor 2025 All Star sezonunun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandı.

Bu yıl Survivor 2025 All Star sezonunun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandı.

Şampiyonluk kutlamasının ardından Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Kılıççı, yarışma hakkında merak edilenleri açıkladı. Halkın sevgisini de kazanan ünlü isme bazı kişisel sorular da soruldu.

Onlardan bir tanesi de 2. kez kupayı kaldırarak mücadelesini ispatlamış yarışmacının seneye de Survivor'da olup olmayacağıydı.

Onlardan bir tanesi de 2. kez kupayı kaldırarak mücadelesini ispatlamış yarışmacının seneye de Survivor'da olup olmayacağıydı.

Sezon henüz yeni bitmiş olsa da Survivor hayranları yeni sezonu iple çekiyor.

Gelecek sezon yine bir All Star mı olur, bilemiyoruz ancak 2025 şampiyonu Adem tekrar yarışmaya hiç de soğuk bakmıyor.

Gelecek sezon yine bir All Star mı olur, bilemiyoruz ancak 2025 şampiyonu Adem tekrar yarışmaya hiç de soğuk bakmıyor.

Adem konuşmasında, 'Daha önceden gitmem demiştim ama gittim büyük konuşmak istemiyorum gitmek istersem giderim. Benim ani kararlarım vardır..' diyerek 2026'ya yeşil ışığı yaktı.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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